Huawei تحدد موعد الإعلان الرسمي عن الهاتفين Huawei Enjoy 20 و Huawei Enjoy 20 Plus

فاطمة أيت طالب - دبي - تم في الأونة الأخيرة تداول الكثير من التسريبات ذات الصلة بالهاتفين Huawei Enjoy 20 و Huawei Enjoy 20 Plus. الآن، أعلنت شركة Huawei وبشكل رسمي أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن هذين الهاتفين في اليوم 3 من شهر سبتمبر المقبل، وهو ما يعني يوم الخميس المقبل.

وبالعودة إلى التسريبات والشائعات السابقة، فقد تردد أن الهاتف Huawei Enjoy 20 Plus سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD كاملة بحجم 6.63 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل التحديث 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek MT6853، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4200mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W. وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك أن الهاتف Huawei Enjoy 20 Plus سيضم كاميرا أمامية منبثقة بدقة 16 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10.1.

أما بخصوص الهاتف Huawei Enjoy 20، فقد علمنا أنه سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وسيضم شاشة بحجم 6.6 إنش وبدقة +FullHD، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، وبطارية بسعة 5000mAh، فضلا عن كاميرا رئيسية بدقة 13 ميغابكسل، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 720.

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عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين يوم الخميس المقبل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على كافة التفاصيل.