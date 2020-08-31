الإعلان رسميًا عن الساعة الذكية Huawei Watch Fit مع شاشة كبيرة مستطيلة الشكل

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل شركة Huawei على زيادة عمر البطارية في أجهزتها القابلة للإرتداء بحيث أصبح مثيرًا للإعجاب في الأونة الأخيرة. لقد رأينا ساعات رياضية مثل Huawei Watch GT 2 أو إسوارات بسيطة للياقة البدنية توفر الميزات الأساسية مثل Huawei Band 4. الآن، لدينا Huawei Watch Fit أيضًا، والتي تُعتبر أحدث ساعة ذكية من الشركة الصينية، فهي تأتي مع شاشة كبيرة مستطيلة وتعد بعمر طويل مع الكثير من الميزات.

تحتوي Huawei Watch Fit على شاشة AMOLED بحجم 1.64 إنش مع حواف منحنية قليلاً في جميع الجوانب. الساعة مصنوعة من البلاستيك، وتضم زر واحد على الجانب. هذه الساعة تأتي مع ثلاثة ألوان ويمكن مطابقتها مع أربعة أحزمة مختلفة، كلها مصنوعة من السيليكون.

تأتي الساعة الذكية Huawei Watch Fit مع نظام LiteOS التابع لشركة Huawei نفسها. لا تذكر قائمة المواصفات الرسمية شيئًا عن المعالج، ولكننا على يقين تام من أنها تعمل بالمعالج HiSilicon Kirin A1.

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جميع الميزات التي يتوقعها المرء من ساعة ذكية موجودة هنا، بما في ذلك الواجهات القابلة للتخصيص، والفيديوهات التدريبية، والكثير من أوضاع التمارين بما في ذلك الكشف عما يحدث بالضبط، ومستشعر GPS مدمج، ومقياس مستويات الأوكسجين في الدم، ومستشعر ضربات القلب الذي يعمل على مدار الوقت. تراقب Huawei Watch أيضًا دورات النوم والحيض، وتوفر تمارين تخفيف التوتر، وتعرض جميع الإشعارات من الهاتف الذكي، والتحكم في الموسيقى، وإلتقاط الصور من بعد.

وفيما يخص عمر البطارية، تعد شركة Huawei بـ 10 أيام مع الإستخدام المعتاد و7 أيام مع الإستخدام المكثف. سيؤدي إستخدام نظام تحديد المواقع العالمي بإستمرار إلى إستنزاف البطارية خلال 12 ساعة، وهو أمر جيد حتى بالنسبة للرياضيين الأكثر ميلاً للمغامرة.

يتم عرض Huawei Watch Fit بألوان الجرافيت الأسود والوردي والأخضر، وهناك حزام إضافي واحد بلون برتقالي. هي مُدرجة حاليًا فقط على موقع Huawei في الإمارات العربية المتحدة، ويُقال أنه سيتم الكشف عن الأسعار يوم الخميس 3 سبتمبر.