شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يمكنك تحديث هاتفك الأيفون تلقائيًا أو يدويًا للحصول على أحدث المزايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر أبل تحديثات لجهاز iPhone بشكل منتظم، بالإضافة إلى تحديث رئيسى واحد على الأقل لنظام التشغيل كل عام، هناك بشكل عام بعض التحديثات الإضافية على مدار العام، غالبًا لإصلاح الأخطاء وإجراء تحسينات على الأمان، ويمكنك السماح لجهاز iPhone الخاص بك بتحديث نفسه تلقائيًا، أو تحديثه يدويًا بنفسك. إليك ما يجب أن تعرفه.

كيفية التأكد من أن iPhone جاهز للتحديث تلقائيًا:

1. ابدأ تشغيل تطبيق الإعدادات

2. اضغط على "عام"، ثم اضغط على "تحديث البرنامج".

3. فى صفحة تحديثات البرامج، اضغط على "تخصيص التحديثات التلقائية".

4. للسماح لـ iPhone بعمل كل شيء تلقائيًا، تأكد من تشغيل كل من أزرار "تنزيل تحديثات iOS" و "تثبيت تحديثات iOS" عن طريق تمريرها إلى اليمين.

عند تشغيل كلا المفتاحين، سيقوم iPhone بتنزيل ملفات التحديث على الهاتف ثم تثبيتها تلقائيًا طوال الليل، عندما يكون هاتفك قيد الشحن والقفل، وإذا كنت تفضل ذلك، فيمكنك إيقاف "تثبيت تحديثات iOS" مع ترك "تنزيل تحديثات iOS" قيد التشغيل، وإذا قمت بذلك، فسيتم تنزيل التحديث على الهاتف وانتظر تثبيته يدويًا.

كيفية تحديث iPhone يدويًا:

إذا كنت تريد إدارة التحديثات بنفسك، أو إذا لم يقم الهاتف بتثبيت التحديثات تلقائيًا لسبب ما، فيمكنك القيام بذلك بنفسك.

1. ابدأ تطبيق الإعدادات.

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2. اضغط على "عام"، ثم اضغط على "تحديث البرنامج"، وسيتحقق هاتفك لمعرفة ما إذا كان هناك تحديث متوفر.

3. اضغط على "تنزيل وتثبيت" إذا كان هناك، وانتظر حتى يتم تنزيل التحديث على هاتفك. 4. اضغط على "تثبيت".

كيفية تحديث iPhone الخاص بك باستخدام iTunes على جهاز الكمبيوتر الخاص بك:

فى حالات نادرة، قد تتعرض لخلل وتجد أن جهاز iPhone الخاص بك لا يمكنه تثبيت تحديث، إما تلقائيًا أو يدويًا، إذا حدث ذلك، فيمكنك تثبيته من جهاز كمبيوتر شخصى أو جهاز Mac باستخدام iTunes

1. قم بتوصيل iPhone بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

2. إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر، فافتح iTunes، وإذا كنت تستخدم جهاز Mac ، فافتح Finder واضغط على اسم هاتفك فى الشريط الجانبي.

3. إذا رأيت رسالة على الكمبيوتر إذا كنت تريد السماح للكمبيوتر بالوصول إلى جهاز iPhone الخاص بك، فاضغط فوق "متابعة"، وبالمثل اضغط على "Trust" على iPhone الخاص بك.

. 4. فى iTunes ، اضغط فوق "Library" ثم اضغط فوق رمز iPhone على الجانب الأيسر من شريط الأدوات، وفى Finder، اضغط على "عام".

5. اضغط فوق "التحقق من وجود تحديث".

6. فى حالة توفر تحديث، اضغط فوق "تنزيل وتحديث"، واترك هاتفك متصلاً للمدة التى يستغرقها التحديث.