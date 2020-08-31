شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تؤجل إرسال أقمار جديدة إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا تنوي تأجيل إطلاق أقمار Resurs الصناعية الجديدة إلى مدارات الأرض، وحول الموضوع قال مدير مركز "بروجريس" الروسي لصناعات الفضاء، دميتري بارانوف: "عملية إرسال القمرين الجديدين من نوع Resurs-P إلى مدارات الأرض قد تؤجل لأسباب مرتبطة بنقص بعض المكونات".

وأضاف "القمر الرابع من هذه السلسلة جاهز تقريبا للاختبارات الكهربائية في مركز التحكم والاختبار الخاص، والقمر الخامس سيكون جاهزا لهذه الاختبارات أوائل 2021"، وأشار بارانوف إلى أن روسيا ما بين 2013 و2016 أطلقت 3 أقمار صناعية من نوع Resurs-P إلى مدارات الأرض، وكان من المقرر إطلاق القمرين الرابع والخامس من هذه الفئة عامي 2018 و2019، لكن الخطط تغيرت وعلى الأغلب سيتم إطلاقهما عامي 2021 و2022.

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وفي فبراير الفائت كان المتحدث باسم مركز "بروجريس"، ليف شيلوف قد قال: "في أسوأ الاحتمالات قد يطلق رابع قمر من سلسلة Resurs-P عام 2021.. إذا تم تسليم المعدات اللازمة لهذا القمر صيف 2020 فالإطلاق سيكون ممكنا في الربع الأول من 2021"، وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن روسيا تخطط لإطلاق القمرين الجديدين بواسطة صواريخ محلية الصنع من نوع Soyuz-2.1b ،ومن قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان.