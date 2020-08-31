شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تعلن اختيار مشترى للشركة غدا وترفض الإفصاح عن اسمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة CNBC الإخبارية أن TikTok قد اختارت مشترًيا لأعمالها فى الولايات المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا، ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة، التى تبلغ قيمتها ما بين 20 مليار دولار إلى 30 مليار دولار، فى أقرب وقت غدًا، لكن ليس من الواضح من سيكون الفائز النهائى، ولكن من المتوقع أن يكون Microsoft + Walmart و Oracle المتنافسين الرئيسيين.

ويقال إن Oracle تقدم 10 مليارات دولار نقدًا، و 10 مليارات دولار فى أسهم Oracle و 50٪ من ربح TikTok السنوى لمدة عامين، تدفع إلى ByteDance، فيما سجلت TikTok عالميًا أرباحًا بلغت 17 مليار دولار فى عام 2019، ولديها أكثر من 800 مليون مستخدم نشط فى جميع أنحاء العالم، ويُعتقد أنه تبلغ قيمتها حوالى 100 مليار دولار.

وقد تم تعقيد الصفقة بسبب إعلان الصين أن خوارزمية التخصيص الخاصة بـ TikTok ستخضع لقيود التصدير، مما يعنى أن كل من يشترى عملاء TikTok قد يحصل على صورة للشركة دون التكنولوجيا اللازمة لإنجاحها، ويقال إن الخوارزمية عبارة عن 15 مليون سطر من كود التعلم الآلى مكتوب بلغة جافا.

وفى الأسبوع الماضى، استقال الرئيس التنفيذى لشركة TikTok، كيفن ماير، قائلاً: "نظرًا لأننا نتوقع التوصل إلى حل قريبًا جدًا، فقد أردت أن أخبركم جميعًا بأنى قررت ترك الشركة"، وحاليًا، أمام ByteDance حتى 12 نوفمبر لإغلاق الصفقة أو مواجهة إغلاق تام لعملياتها فى الولايات المتحدة.