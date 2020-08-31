رسميا..هواوي تطلق هاتفيها الجديدين Enjoy 20 و Enjoy 20 Plus في سبتمبر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ 39 دقيقة

في إطار المنافسة العالمية على سوق الهواتف الذكية خاصة مع إطلاق العملاقتين سامسونغ وأبل عن إطلاق مجموعة مميزة من الهواتف الذكية الجديدة .

أعلنت شركة ”هواوي“ الصينية رسميا عن موعد إطلاق هاتفي Huawei Enjoy 20 و Huawei Enjoy 20 Plus في 3 سبتمبر.

ويعتبر تصميم هاتف Enjoy 20 Plus مألوفا للشركة، حيث يشبه تصميم الهاتف الرائد Mate 30، إلا أنه يمتلك إعداد كاميرا ثلاثيا وليس رباعيا.

وسيأتي هاتف Enjoy 20 ببطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع 40 واط، إلا أنه لم يتم الكشف عما إذا كان كلا الهاتفين يحتويان على نفس القدرات.

وتمتلك سلسلة Enjoy 20 ماسح بصمات للأصابع على الجانب، مما يعني أن الجزء الأمامي عبارة عن شاشة LCD.

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وكانت تقارير سابقة قد كشفت أن الهاتف سيأتي بشاشة Full HD + بحجم 6.63 بوصة مع مجموعة شرائح MediaTek MT6853 5G، والمتوقع أن يطلق عليها Dimensity 600.

ويمتلك الهاتف 3 كاميرات، إحداها 13 ميجابيكسل وأخرى بزاوية عريضة بدقة 5 ميجابيكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية (سيلفي ) بدقة 8 ميجابكسل.

وتتراوح الأسعار بين 175 و 233 دولارا، اعتمادا على سعة التخزين، لذا فإن الهاتف سيكون أرخص هاتف يمتلك 5G.

وكانت قد كشفت شركة ”هواوي“ الصينية النقاب، بالأمس، عن ساعة جديدة تعد ترقية لخط GT الرائد في الشركة من الأجهزة القابلة للارتداء.

ومن المقرر أن تأتي ساعة Watch GT 2 في نوعين مختلفين بشكل واضح بحجم 46 مم و 42 مم، في إصدار رياضي وكلاسيكي، باللونين الرمادي والأسود، ويتم العمل على مجموعة أخرى من الألوان.

تأتي الساعة بإطار من التيتانيوم مع حواف منحنية ثلاثية الأبعاد، تجمع بين التصميم الكلاسيكي والأسلوب المبتكر، في اختلاف كبير عن الحواف الكبيرة لأحدث أجهزة من هواوي وأونور التابعة للشركة الصينية.