تكنولوجيا: كوالكوم تعلن رسمياً عن رقاقة معالج Snapdragon 732G بدقة تصنيع 8 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة كوالكوم رسمياً عن رقاقة معالج Snapdragon 732G التي تتميز بدقة تصنيع 8 نانومتر، وسرعة 2.3GHz، والتي تدعم آداء أفضل في كرت الشاشة بنسبة 15%.

كشفت كوالكوم رسمياً اليوم عن إصدار جديد من رقاقات المعالج المتوسطة بعنوان Snapdragon 732G، والتي تدعم قريباً هاتف POCO X3.

تقدم كوالكوم رقاقة Snapdragon 732G اليوم بتحسينات عن إصدار الشركة السابق Snapdragon 730G، حيث تميز الإصدار السابق بسرعة 2.2 GHz بينما يأتي الإصدار الجديد بسرعة 2.3 GHz.

أيضاً تضم وحدة المعالجة كرت شاشة Adreno 618 الذي يأتي بتحسينات مع آداء أفضل بنسبة 15%، أيضاً تضم وحدة المعالجة ثماني من الأنوية مقسمة إلى اثنان من أنوية Kryo 470 بسرعة 2.3GHz، و6 من أنوية Kryo 470 بسرعة 1.8GHz، كما تتميز الرقاقة بعملية تصنيع بدقة 8 نانومتر.

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ويمكن لرقاقة Snapdragon 732G أن تدعم ذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجا بايت رام في LPDDR4x، كما تدعم سعة تخزين في UFS 2.1 أو USB 3.1، كما تدعم شاشة بجودة عرض QHD بلس أو بدقة 3360 في 1440 بيكسل، أيضاً تدعم تقنية HDR10.

كما تدعم الرقاقة Qualcomm Spectra 350 ISP حتى 192 ميجا بيكسل، وحتى 48 ميجا بيكسل في MFNR، و30 إطار لكل ثانية في كاميرة واحدة، و22 ميجا بيكسل في كاميرة مزدوجة، وتسجيل فيديو Ultra HD 4K عند 30 إطار لكل ثانية.

أيضاً تضم وحدة المعالجة مودم Snapdragon X15 LTE بسرعة 800 ميجا بت في الثانية، وتدعم تقنية Wi-Fi 6، و802.11ax، و 802.11ac Wave 2، ومن المقرر أن تدعم رقاقة Snapdragon 732G هواتف POCO المتوسطة، على أن يكون هاتف POCO X3 أول إصدار برقاقة معالج Snapdragon 732G في الأسواق.

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