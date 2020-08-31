تكنولوجيا: Oppo تسجل براءة إختراع لهاتف بتصميم صدفي وشاشة خارجية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت شركة Oppo براءة إختراع في تصميم الهواتف القابلة للطي بتصميم صدفي، والذي يأتي بشاشة خارجية عند طي الهاتف.

كانت شركة Oppo قد كشفت عن نموذج لهاتف قابل للطي خلال فعاليات MWC للعام 2019، إلا أن هذا النموذج لم ينتقل إلى مرحلة التنفيذ حتى الآن، ومن جديد تظهر براءة إختراع لهاتف صدفي قابل للطي من Oppo على غرار تصميم هاتف Moto RAZR.

وتكشف براءة إختراع Oppo في هاتفها الصدفي القابل للطي عن تصميم بزوايا مكشوفة عند طي الشاشة، حيث يتم طي وتمديد الشاشة في الجهة الخارجية، كما تظهر زوايا الشاشة بوضوح أيضاً عند طي الهاتف، كما يتحول الهاتف إلى تصميم مربع عند الطي.

ويؤكد الرسم الخاص بهاتف Oppo على تصميم أقرب لهاتف RAZR، حيث لا يتوافق هذا التصميم مع إصدار سامسونج Galaxy Z Flip، أيضاً من المتوقع أن يؤدي هذا التصميم إلى واجهة مكشوفة ومعرضة لبصمات الاصابع.

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أيضاً يظهر هاتف Oppo بإطار في الجزء العلوي يتضمن إعدادات الكاميرة التي تدعم العمل ككاميرة رئيسية وأيضاً كاميرة سيلفي، وهو تصميم يأتي ببعض ملامح تصميم نموذج Oppo الأول الذي عرض في MWC للعام 2019.

يذكر أن الشاشة الخارجية في هاتف Oppo الصدفي لن تحتاج إلى شاشة ثانوية، إلا أن هذا التصميم يحتاج إلى مقاومة أعلى في تصميم الطبقة الزجاجية، لذا قد تحتاج Oppo إلى طبقة زجاجية بمعايير أعلى للحماية من Corning، والتي تدعم الطي أيضاً.

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