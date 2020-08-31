شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى أيه معدل Bitrate بملفات الصوت والفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفظ الكثير من المستخدمين بالعديد من ملفات الموسيقى أو مقاطع الفيديو على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكى، وعند فحص تلك الملفات ستجد العديد من المواصفات الفنية لها والتى ربما لن تعنى شيئا مهماً للكثير من المستخدمين لكنها بالتأكيد تمثل فارقاً كبيراً بين ملف فيديو أو ملف صوت وملف آخر، حيث يعد أحد تلك القيم هو معدل البت أو "Bitrate" والذى ستجده متاحاً بالملفات الصوتية وكذلك مقاطع الفيديو.

معدل "Bitrate" ؟

هو حجم البيانات التى يُمكن نقلها من مكان إلى مكان آخر بوحدة معينة من الزمن، فمثلاً عند الحديث عن سرعة الإنترنت، فإذا كنت تمتلك إنترنت بسرعة 8 ميجابت بالثانية فعند تحميل الملفات من الإنترنت سيوفر ذلك الخط إمكانية نقل البيانات بمعدل 1 ميجابايت بالثانية وهى سرعة التحميل القصوى والتى فى هذه الحالة تمثل "Bitrate" للإنترنت، وكلما زاد هذا المعدل كلما تم نقل البيانات بشكل أسرع بين جهازك وأى خادم على الإنترنت.

ويمثل معدل "Bitrate" كمية البيانات التي يتم نقلها بين نقطتين، حيث إنه حال تشغيل ملف صوتي أو فيديو على حاسبك أو هاتفك غالباً ما تكون تلك الملفات مضغوطة بشكل كبير وبالتالى عند تشغيلها يتم فك الضغط من خلال عملية تُسمى "Decoding"، وما هو يعنى أن معدل "Bitrate" هو معدل نقل والبيانات بعد فك الضغط عن الملف وتشغيله على برنامج الوسائط.

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وليتم تشغيل الصوت من خلال سماعات الجهاز وبث الصورة على الشاشة فى حالة الفيديو وفى تلك الحالة كلما زاد معدل "Bitrate" كلما زادت جودة الملف وحجم الملف سواء كان ملفاً صوتياً أو فيديو.

وغالبا ما يتم قياس معدل "Bitrate" باستخدام وحدة "bps" أو "Bits per Second" وهى تمثل عدد وحدات البت التى يتم نقلها فى الثانية الواحدة عند عرض الفيديو او تشغيل الملف الصوتى.

أهمية "Bitrate"

كلما زادت قيمة معدل "Bitrate" بالملف كلما زادت الجودة بشكل عام وأيضاً حجم الملف، لأن ذلك سيعنى تمثيل الصورة على الشاشة بعدد أكبر من وحدات البت وبالتالى ستكون الصور أكثر حدة ودقة فى التفاصيل، ما يعنى جودة أعلى وبالتالى حجم أكبر للملف، وهو يشبه الـ "Resolution" بملفات الصور فكلما زاد عدد وحدات البيكسل بالصورة كلما كانت أعلي جودة ودقة وبالتالي أكبر حجماً.