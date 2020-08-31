شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زوكربيرج ينتقد أبل أمام 50 ألف موظف بفيس بوك.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، غاضب للغاية من شركة أبل، فوفقًا لتقرير صادر عن BuzzFeed News، قام زوكربيرج بانتقاد أبل خلال اجتماع على مستوى الشركة مؤخرًا، فأثناء الرد على سؤال حول سيطرة أبل على ما هو مسموح به على أجهزة أيفون، رد الرئيس التنفيذى لفيس بوك بأن الشركة لديها "قبضة فريدة من نوعها" كحارس بوابة على ما يحدث على الهواتف.

وأضاف أن متجر تطبيقات أبل "يمنع الابتكار ويمنع المنافسة" و "يسمح لشركة أبل بفرض إيجارات احتكارية"، ويقال إنه أدلى بهذه التعليقات أمام أكثر من 50000 موظف على فيس بوك عبر البث الشبكي، وقال زوكربيرج وفقًا للتقرير: "هذا ابتكار يمكن أن يحسن حقًا حياة الناس، وأبل ​​ترفضه فقط".

يضيف التقرير أن زوكربيرج انتقد أيضًا شركة أبل بسبب تغييرات الخصوصية فى الإصدار القادم من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة، iOS14، فى الواقع، فى منشور بالمدونة فى وقت سابق من هذا الأسبوع، حذر فيس بوك معلنيه من التأثيرات المحتملة لتغييرات الخصوصية فى iOS 14

حيث قال: "نحن نتفهم أن iOS 14 سيضر بالعديد من المطورين والناشرين لدينا فى وقت صعب بالفعل بالنسبة للشركات، نحن نعمل مع أكثر من 19000 مطور وناشر من جميع أنحاء العالم وفى عام 2019 دفعنا مليارات الدولارات، العديد من هذه الشركات عبارة عن شركات صغيرة تعتمد على الإعلانات لدعم سبل عيشهم ".

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ويضيف التقرير أن زوكربيرج سُئل أيضًا على وجه التحديد عن قرار صانع أيفون الأخير بحظر تطبيقات ألعاب معينة من App Store، بما فى ذلك تطبيق Microsoft xCloud وفيس بوك Gaming، ففى وقت سابق من هذا الشهر، وصل تطبيق فيس بوك's Gaming أخيرًا إلى App Store بعد ما يقرب من ستة أشهر من الرفض.

وقال فيس بوك إنه قبل طلب أبل بتغيير تطبيق Gaming الخاص بها لتتمكن من تقديمه لمستخدمى أيفون وأيباد، قالت شركة آبل من جانبها إن قواعد متجر التطبيقات لا تسمح لتطبيقات الطرف الثالث بتوزيع الألعاب كمنصة منفصلة.

فيما عبرت شيريل ساندبرج، مديرة العمليات فى فيس بوك، عن إحباطها من أبل بشأن هذه المشكلة، وقالت فى بيان: "لسوء الحظ، كان علينا إزالة وظائف اللعب بالكامل من أجل الحصول على موافقة أبل على تطبيق فيس بوك Gaming المستقل".

وعند حضوره اجتماع على مستوى الشركة، علق Zuckerberg أيضًا على الحرب القانونية المستمرة بين شركة أبل وEpic Games المصنعة للعبة Fortnite، وبحسب ما ورد وصف تهديد شركة أبل بعرقلة محرك Unreal Engine التابع لشركة Epic Games بأنه "مجرد خطوة شديدة العدوانية" والتى كانت "إشكالية للغاية".