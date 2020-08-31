شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن مراجعة السلطات الدنماركية لحساباتها من أجل الضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة جوجل إن السلطات الضريبية الدنماركية بدأت فى مراجعة حساباتها فى الدنمارك لتحديد ما إذا كان عملاق التكنولوجيا لديه أى التزام ضريبى معلق، حيث قالت وحدة جوجل الدنماركية، جوجل Denmark Aps، فى تقريرها المالى لعام 2019 إن السلطات الضريبية "بدأت فى مراجعة السنوات الضريبية المفتوحة فيما يتعلق بالوضع الضريبى للشركة".

وقد رفضت مصلحة الضرائب الدنماركية التعليق على المراجعة، فيما يعد رئيس وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن هو واحد من العديد من القادة الأوروبيين الذين دافعوا عن قيام شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات بدفع المزيد من الضرائب فى البلدان التى تعمل فيها.

وتوظف شركة جوجل، المملوكة للشركة الأم Alphabet Inc، أكثر من 100 شخص فى الدنمارك وحققت إيرادات قدرها 284 مليون كرونة دنماركية (45.4 مليون دولار) العام الماضي.

وقالت فى البيان المالى إنها لم تضع أى مخصصات للمراجعة الضريبية، وقالت كريستين سورنسن، رئيسة السياسة العامة فى جوجل فى الدنمارك، فى بيان: "نحن فى حوار مستمر مع سلطات الضرائب الدنماركية، وبشكل عام ندفع الضرائب التى يطلبونها منا"، وقال سورنسن: "ليس سراً أننا كشركة دولية، ندفع معظم ضرائبنا - أكثر من 80٪ - فى الولايات المتحدة، حيث ننتمي، وتمامًا مثل الشركات الدنماركية الدولية التى تدفع الجزء الأكبر من ضرائبها فى الدنمارك"، ورفضت جوجل تقديم مزيد من التفاصيل حول القضية.