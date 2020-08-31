شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت يصدر أصواتا مهدئة للأعصاب لعلاج مرضى كورونا بمستشفى بالمكسيك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفع أحد المستشفيات في العاصمة المكسيكية مكسيكو بروبوت مطور صغير يتنقل بين الغرف لتفقد المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد في المستشفى، حيث يقوم الروبوت بمدهم بالدعم النفسي، كما يقلل فرص انتقال العدوى إلى الطواقم الطبية من خلال أداء دور صلة الوصل بين العاملين بالمستشفى والمرضى.

وقالت لوسيا ليديسما اختصاصية علم النفس العصبي في مستشفى 20 نوفمبر، إن هذا الروبوت يتيح التواصل بين المريض وأقربائه ويسمح لنا بالاتصال مع الفريق الطبي داخل مناطق العزل الخاصة بكوفيد 19، وإن أراد اى من أفراد الطاقم الطبي خارج هذه المناطق التواصل مع أحد ما هناك يمكنه ذلك من خلال الروبوت.



الروبوت فى المستشفى

وتتيح شاشة موضوعة على الجزء العلوي من الروبوت التواصل بين الجانبين مع تفادي مخاطر الاصابة الناجمة عن الاحتكاك الجسدي/ كما يصدر الروبوت اصوات مهدئة للأعصاب لتخفيف الضغط النفسي الناجمة عن عزله المرضى، وبدت المستشفى في الاستعانة به في شهر يوليو بصفته معالجة مساعد بقسم العناية.

Advertisements



الروبوت وسط اطقم المستشفى

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الأحد تسجيل 4129 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا إضافة إلى 339 حالة وفاة جديدة ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 595841 حالة والوفاة إلى 64158، وقالت الحكومة في المكسيك إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير فى أمريكا اللاتينية، وتجاوزت حالات الإصابة 7 ملايين فى أكبر منطقة من حيث عدد الإصابات فى العالم، على الرغم من تراجع بسيط فى بعض دولها، وبين الإحصاء، الذى يستند إلى الأرقام الحكومية أن المعدل اليومى للحالات انخفض إلى حوالي 77800 فى الأيام السبعة الماضية، مقابل 85000 في الأسبوع السابق.