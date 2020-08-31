شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو عديت 10 آلاف فولورز.. اعرف إزاى تضيف رابط لقصتك على إنستجرام × 9 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد إضافة رابط إلى ميزة القصص على انستجرام طريقة واحدة يمكنك من خلالها زيادة التفاعل، إذ تتيح لك وضع "هايبرلينك" مباشرة فى قصتك، وتوجيه المشاهدين إلى مواقع الويب، والمقالات الإخبارية، ومقاطع الفيديو، وللوصول إليها، كل ما يتعين على متابعيك القيام به هو التمرير لأعلى على قصتك وسيتم إعادة توجيههم.

الأداة رائعة للمؤسسات الإعلامية والمؤثرين وغيرهم ممن يمكنهم جذب زوار الموقع من خلال الروابط، ومن المحتمل أن يكون هذا هو السبب فى اقتصار الميزة على الحسابات الأكبر، إذ تحتاج إلى أن يكون حسابك موثقا أو أن يكون لديك أكثر من 10000 متابع.

إذا كنت مؤهلاً لإضافة رابط، فتأكد من أنه يعمل بعد النشر عن طريق فتح قصتك والسحب لأعلى، إذ تحذف القصص وروابطها بعد 24 ساعة، ولكن إذا كنت ترغب فى نشر رابط دائم أو أطول مع القصة، اجعل القصة مميزة.

كيفية إضافة رابط إلى Instagram Story الخاص بك

1. قم بتشغيل تطبيق Instagram.

2. اضغط فوق علامة الجمع الزرقاء (+) الموجودة على صورة ملفك الشخصي.

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3. التقاط صورة أو تحميل واحدة لقصتك.

4. فى القائمة العلوية، اضغط فوق رمز رابط السلسلة الذى يظهر، (إذا لم يكن حسابك موثقا على Instagram أو إذا لم يكن لديك 10000 متابع ، فلن تتمكن من رؤية هذه الميزة أو استخدامها)

5. افتح علامة تبويب جديدة فى متصفح الويب المفضل بهاتفك وانتقل إلى الموقع الذى تريد ربطه فى قصتك.

6. انسخ عنوان URL الخاص بالموقع ثم أعد فتح تطبيق Instagram.

7. الصق عنوان URL فى مربع القصة.

8. اضغط على تم فى الزاوية اليمنى العليا لإنهاء قصتك.

9. اضغط على قصتك لنشر ومشاركة الرابط الخاص بك مع متابعيك.