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المتاجر الإلكترونية في مصر كثيرة جدًا وتقدم خدمات كثيرة جدًا بل ومتنوعة بشكل لا يحصى. في ذلك المقال نقوم بتحميع ابرز المتاجر التي يمكنك الشراء منها بسهولة. و اعطائك تجربة منتجات مميزة و جيدة جدًا قد لا تجدها في المتاجر العادية في محافظتك و منطقتك. لذلك اكمل القراءة لتتعرف على ابرز المتاجر الإلكترونية و افضلها في مصر

IMediaStores

عن تجربة فهو واحد من افضل المتاجر الإلكترونية في مصر و من افضل الأماكن لشراء الإلكترونيات في مصر. يقدم مجموعات منتجات فريدة من نوعها ولا تجدها في سائر المحلات والمتاجر العادية. وبأسعار ليست مرتفعة او سيئة. يستعمل المتجر شركة aramex للشحن و نقل الشحنات الى محافظتك بأسعار شحن جيدة جدًا. يقدم لك وسائل دفع متعددة كالدفع عند الإستلام او عن طريق بطاقات الإئتمان او التحويلات البنكية ايضًا.

Smartkoshk – سمارت كشك

من المتاجر الممتازة ايضًا و هو شهير بتقديم الإكسسوارات والكماليات بشكل كبير. سواء ساعات ذكية او سماعات وشواحن هواتف للسيارات. بمختلف انواع الإكسسوارات المختلفة والمتنوعة ستجدها عند سمارت كشك. يمتاز المتجر بسمعة جيدة و هو من افضل المتاجر الإلكترونية في مصر ايضًا. خدمات الشحن والدفع عنده جيدة كذلك فهو يقدم وسائل دفع متعددة كالدفع عند الإستلام او الدفع ببطاقات الإئتمان.

ennap store – عناب ستور

اشتهر في بداياته من أجل هواتف OnePlus بشكل خاص حيث انه كان من ابرز المتاجر التي تبيع هذه الهواتف في مصر و في العالم العربي خاصة. الآن المتحر يقدم مجموعات اكسسوارات مختلفة و اجهزة لوحية و غيرها من المنتجات الجيدة جدًا. موقع عناب له سمعة جيدة و اسم جيد جدًا في مجال التسوق الإلكتروني و هو من افضل المتاجر الإلكترونية في مصر.

هاتلي ستورز

يشتهر هاتلي بأنه متجر المنتحات الغير موجودة في مصر و هنا اتحدث عن الهواتف بشكل خاص حيث انه يحضر الهواتف الغير متوفرة رسميًا في مصر دائمًا. مثل هواتف ROG او Nubia Red Magic او حتى OnePlus قبل ان تصدر في متاجر اخرى. مع العديد من الإكسسوارات المميزة و الجيدة جدًا. هاتلي يقدم اسعارًا ممتازة و تنوعًا جيدًا في المنتجات و يحمل سمعة ممتازة كذلك.

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موقع souq.com

غني عن التعريق موقع سوق.كوم احد المواقع التابعة لشركة امازون -او التي اشترتها امازون- ولازال يقدم مستوى ممتازًا جدًا في تجارب الشراء عن طريق الإنترنت و تقديم كل ما تحتاج من ناحية الإلكترونيات. موقع سوق.كوم موقع مميز جدًا و تجربة شراء ممتازة تكون من خلاله لذلك لا بأس بسوق.كوم. مع بعض الشكاوى المنتشرة الآن ننصحك بالشراء منه عن طريق الدفع عند الإستلام لا تدفع ببطاقات ائتمان او اي وسيلة دفع مسبق. احتياطيًا فانا اشتري من سوق منذ فترة ولازلت احصل على ما اريد بدون مشاكل. و لكن الإحتياط واجب

Noon

موقع Noon هو موقع اماراتي الأصل ايضًا. و شهير بشكل كبير فيما يتعلق بأمور بيع المنتجات بشكل الكتروني. يعتبر Noon من افضل المتاجر الإلكترونية في مصر. سواء كنت تريد منتجات منزلية او الكترونية او ما شابه ذلك. موقع نون يستعمل شركة ارامكس للشحن و شركة ارامكس ممتازة في عمليات الشحن بشكل كبير. يعيب نون انها تأخذ وقتًا طويلًا من اجل شحن المنتجات الى ارامكس مما يأخذ وقتًا طويلًا لتسليم الشحنات. تجربتي السابقة معهم اخذت الشحنة اسبوعين حتى وصلت الشحنة الي. مقارنة بموقع سوق.كوم فشحنات سوق تأخذ 3 ايام فقط بحد اقصى.

2B

موقع 2B او متحر 2B يعتبر من التوكيلات في مصر و من افضل المواقع لشراء منها احتياجاتك المختلفة. موقع 2B يركز بشكل اكبر على المنتجات الإلكترونية و الهواتف الذكية و الأجهزة اللوحية و اكسسواراتهم. يوفر الموقع ايضًا خدمات دفع مختلفة سواء عن طريق بطاقات الإئتمان او عن طريق الدفع عند الإستلام كما هي العادة في اغلب المتاجر الإلكترونية في مصر.

Btech

يوفر موقع BTech العديد من الإلكترونيات المهمة. الهواتف و الكمبيوترات و اجهزة اللابتوب و اكسسواراتهم ايضًا. من سماعات و منصات تبريد و لوخات مفاتيح و فأرة. و كل ما قد تشتريه من اجل اجهزتك الإلكترونية بالإضافة الى مجموعة كبيرة من اجهزة المنزل الإلكترونية المختلفة. نصيحتي مع BTech ايضًا ان تلتزم بالدفع عند الإستلام لبعض المشاكل التي يمكن ان تواجهك مع شحناتهم.

افضل المتاجر الإلكترونية في مصر

لتختار متجرًا تشتري منه منتجاتك هناك عدة عوامل تبحث عنها. الأول هو سمعة المتجر نفسه هل المتجر يعطيك منتجات جيدة جدًا؟. هل اسعار المنتجات اعلى من اسعار السوق المحلية؟. ما سرعة التوصيل و هل ستصل الشحنات في الميعاد المطلوب ام لا؟. كل هذه العوامل ستساعدك على اختيار افضل المتاجر الإلكترونية في مصر

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