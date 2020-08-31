رسميا “إل جي” تطلق هاتفها الجديد Q92

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إل جي تطلق رسميا هاتفها الجديد Q92
تواصل شركة إل جي مساعيها وجهودها لمقارعة الشركات الكبيرة في عالم التكنولوجيا ومقارعة الكبار مثل شركتي أبل الأمريكية وسامسونج الكورية الجنوبية، واللتان تتربعا على عرش الهواتف الذكية في شتى أنحاء العالم، من خلال تطوير هواتف بمواصفات ممتازة لتطرحها بأسعار منافسة ،بعد تراجع مبيعاتها بشكل ملحوظ في سوق الهواتف الذكية مؤخرا.
كشفت شركة إل جي النقاب عن هاتفها الذكي Q92 الجديد، الذي يدعم شبكة 5G الحديثة.
وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الهاتف الذكي، الذي ينتمي للفئة المتوسطة، ينبض بداخله معالج كوالكوم Snapdragon 765G بما في ذلك مودم 5G مدمج، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت وذاكرة فلاش سعة 128 جيجابايت.
ويمتاز الهاتف بشاشة LCD قياس 67ر6 بوصة وبدقة وضوح 1080 بيكسل+.
ويشتمل الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل، بينما توجد في الخلف كاميرا رباعية تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل وكاميرا ذات زاوية واسعة بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل ومستشعر ToF.
ويمكن شحن البطارية، التي تبلغ سعتها 4000 مللي أمبير ساعة، بما يصل إلى 15 وات عبر منفذ USB-C.
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