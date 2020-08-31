إليك..موقع إلكتروني يساعدك لحذف حساباتك الغير مستعملة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

يوجد لدى الكثير منا حسابات قديمة على الإنترنت، ومع مرور الوقت لم نعد نستخدمها، حيث يرغب الكثيرين من مستخدمي شبكة الإنترنت في حذف حساباتهم الإلكترونية غير المستعملة من بعض خدمات الويب، ومن هنا يبدأ هؤلاء البحث عن كيفية القيام بذلك، لكن هذه الجهود غالبا لا تكلل بالنجاح.

في مثل هذه الحالات يمكن للمستخدم الاستعانة بموقع الويب Justdelete.me، الذي يسرد العديد من خدمات الإنترنت الشهيرة ويوضح النطاق، الذي يمكن فيه إزالة حساب المستخدم، وكيفية القيام بذلك بالتفاصيل.

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ويعتمد الموقع على أربعة ألوان لتصنيف مدى تعقيد إزالة الحسابات الإلكترونية؛ حيث يشير الأخضر إلى الحسابات، التي يمكن إزالتها بسهولة، بينما يدل الأصفر على درجة الصعوبة المتوسطة، ويشير اللون الأحمر إلى الحسابات الإلكترونية، التي يمكن إزالتها بصعوبة، لأنه لا يمكن للمستخدم في مثل هذه الحالات تجنب الاتصال بخدمة الدعم والمساعدة بالموقع المعني.

أما اللون الأسود فيشير إلى الحسابات الإلكترونية التي يستحيل إزالتها على الإطلاق، ويمكن للمستخدم هنا محاولة إزالة أكبر قدر ممكن من البيانات.

وبشكل عام يجب على المستخدم إزالة الحسابات الإلكترونية غير المستعملة، حتى لا يتم إساءة استخدامها في أسوأ الحالات بفعل اختراق الحسابات أو تسريب البيانات.