عصابة مكسيكية تستخدم الدرون المسلحة في هجماتها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” أن عصابة مخدرات مكسيكية بدأت باستخدام طائرات درون مسلحة في مهاجمة العصابات المنافسة لها في أحدث تكتيك في حروب المخدرات التي تعصف بالبلد الواقع في أمريكا الوسطى.

وأصبحت هذه الهجمات الجوية سلاحاً شائعاً لعصابة Cartel Jalisco Nueva Generacion (عصابة الجيل الجديد في خاليسكو)، والمعروفة اختصاراً باسم CJNG، التي تعتقد السلطات أنها تسيطر على ثلث المخدرات التي تدخل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تهدف العصابة إلى بسط مزيد من السيطرة على تصدير المخدرات وفقاً لتقرير نشرته مجلة فوربس.

وقال روبرت بنكر مدير البحث والتحليل في شركة الاستشارات C/O Futures الكائنة في ولاية كاليفورنيا في حديثه لمجلة فوربس: «تستغل CJNG هذه الأجهزة منذ عام 2017 في شتى المناطق في المكسيك».

وأضاف: «هذه العصابة في طريقها إلى إضفاء الصفة المؤسسية على استخدام الدرون. ولا تبدو أية واحدة من العصابات الأخرى وأنها تحاول حتى تجربة تسليح هذه الأجهزة في الوقت الحالي».

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وكانت جماعة ميليشيات مشكلة من عدد من المزارعين في ميتشوامان قد أبلغت في وقت سابق من شهر أغسطس الحالي عن سماع دوي انفجارات يعزونها إلى تلك الأجهزة، وفقاً لصحيفة El Universal المكسيكية.

كما تم في وقت سابق من هذا العام احتجاز 3 طائرات درون أخرى تابعة لعصابة CJNG ومحملة بالمتفجرات، وكان قسم من تلك المتفجرات موجهاً لاستهداف عصابة Rosa de Lima المنافسة، حسبما قال المبلغون.

وتم استخدام أحد الأجهزة المسلحة في عام 2018 لمهاجمة واحد من كبار المسؤولين في المكسيك في منزله الكائن في Baja الواقعة في كاليفورنيا، وهو ما تعتقد السلطات أنه كان بمثابة تحذير لأن الشخص المستهدف لم يكن في المنزل في ذلك الوقت.

وتم في بداية عام 2017 اعتقال 4 من أفراد عصابة معهم طائرة درون تحمل متفجرات. ومع توفر الدرون التجارية في الأسواق على نطاق واسع حالياً، بات التحدي الوحيد الذي يواجه العصابة متمثلاً في كيفية التسليح بالشكل الأفضل.