تكنولوجيا: ابل تدعم سلسلة هواتف IPHONE 12 بكاميرات بدقة 12 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي نشرت اليوم على أن شركة ابل ستقدم سلسلة هواتف IPHONE 12 المرتقبة بكاميرات مميزة بدقة 12 ميجا بيكسل فقط.

أشارت بعض الشائعات السابقة إلى أن هاتف ابل iPhone 12 Pro سيأتي بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، كما يدعم تكبير بصري حتى 5 مرات، إلا أن مصدر جديد للتسريبات كشف عن خطط ابل لدعم سلسلة iPhone 12 بمستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل هذا العام.

ولقد أوضح مصدر التسريبات أن ابل لا تخطط لجلب ترقية في إعدادات الكاميرة في سلسلة هواتف iPhone 12 هذا العام، بينما تبدأ الترقية من سلسلة iPhone 13 العام المقبل، والتي تأتي بمستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل كبديل لمستشعر 64 ميجا بيكسل الذي أشير إليه في التسريبات السابقة.

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ومن المقرر أن تأتي كافة إصدارات iPhone 12 بمستشعرات بدقة 12 ميجا بيكسل، كما تأتي المستشعرات بحجم أكبر، مما يدعم إلتقاط صور بجودة أعلى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

أيضاً من المقرر أن يضم هاتف iPhone 12 و iPhone 12 Max اثنان من المستشعرات بدقة 12 ميجا بيكسل في الكاميرة الرئيسية، وأيضاً مستشعر واحد بدقة 12 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية.

بينما يأتي هاتفي iPhone 12 Pro، و iPhone 12 Pro بمستشعر ثالث بدقة 12 ميجا بيكسل في الكاميرة الرئيسية، على أن تتميز المستشعرات في كافة الإصدارات بعدسات ذات 7 طبقات وبزوايا عرض واسعة، والتي ستدعم خفض التشويش في الصور، كما تدعم ابل كافة الإصدارات بتقنية تثبيت الصورة.

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