الهاتف Xperia 5 II يبزغ في تسريب ضخم، ويستعرض عضلاته في إختبارات الأداء

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xperia 5 II لأول مرة في اليوم 17 من شهر سبتمبر المقبل، وحتى ذلك الحين، فقد رأينا بالفعل مجموعة من التسريبات ذات الصلة بهذا الهاتف في الأسابيع القليلة الماضية. أحدث المعلومات التي حصلنا عليها اليوم وردتنا من منصة إختبارات الأداء Geekbench والتي أكدت لنا أن الهاتف سيستخدم بالفعل المعالج Snapdragon 865، و8GB من الذاكرة العشوائية، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 10 الأحدث من جوجل.

أداء الهاتف Xperia 5 II في منصة إختبارات الأداء المذكورة آنفًا كان جيدًا للغاية، وهذا ما يشير إلى أن شركة Sony قامت ببعض التغييرات بما في ذلك رفع تردد المعالج لتقديم ذلك الأداء المميز.

وبغض النظر عن الأداء، فقد قام المسرب الأمريكي البارز Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks بنشر دفعة جديدة من الصور الرسمية التي تستعرض لنا الهاتف Xperia 5 II من زوايا مختلفة جنبًا إلى جنب مع بعض الملحقات الرسمية. تُسلط المجموعة الأولى من الصور الضوء على شاشة الهاتف والتي تمتاز بحجم 6.1 إنش وبدقة +FullHD علمًا أنها من نوع OLED. ويمكننا أيضًا أن نرى أن الهاتف مصمم لمقاومة المياه والغبار، ودعم البث اللاسلكي إلى التلفزيونات والشاشات.

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الصور المسربة الجديدة تستعرض لنا مكبرات الصوت المزدوجة في الأمام ومنفذ السماعات 3.5mm. وتجدر الإشارة إلى أن الهاتف Xperia 5 II الجديد سيصل مع ثلاث كاميرات بدقة 12 ميغابكسل، ومع تطبيق Cinema Pro الذي يتيح للمستخدمين التحكم في إعدادات الكاميرا.

الهاتف Xperia 5 II سيدعم أيضًا وحدة التحكم اللاسلكية DualShok 4 والتي تعمل على تحويل الهاتف إلى جهاز ألعاب محمول حيث يمكن بث ألعاب Playstation 4 الخاصة بك وتشغيل ألعاب الأندرويد.

https://twitter.com/evleaks/status/1300281559078113280