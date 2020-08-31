الهاتفين Zenfone 7 و Zenfone 7 Pro يستخدمان تكنولوجيا الصوت OZO Audio من Nokia

فاطمة أيت طالب - دبي - يحتوي الهاتفين Asus Zenfone 7 و Asus Zenfone 7 Pro الجديدان على ثلاثة ميكروفونات لإلتقاط الصوت وميزات مُتقدمة في تطبيق الكاميرا، والفضل في ذلك يعود إلى تكنولوجيا OZO Audio المُطورة من قبل شركة Nokia.

سلسلة هواتف Asus Zenfone 7 Series الجديدة من شركة Asus تدعم ثلاثة من ميزات Nokia OZO Audio، وهي Audio 3D و Audio Zoom و Audio Windscreen مع العلم بأنه تم تصميم هذه الميزات لتكون متكاملة بشكل مثالي مع الهاتف. تم تصميم وإختبار هذه الميزات في مختبر الصوت التابع لشركة Nokia في تامبيري بفنلندا بواسطة مهندسي Nokia و Asus الذين يعملون معًا.

بالنسبة لميزة Audio 3D، فهي تسمح بإلتقاط الصوت بمعدل 360 درجة وبدقة عالية. أما بخصوص ميزة Audio Zoom، فهي تعمل على تكبير الأصوات من الجزء الذي تقوم بتقريبه أثناء تسجيل الفيديو فقط. أما بالنسبة لميزة Audio Windscreen، فهي عبارة عن نظام متقدم لقمع ضوضاء الرياح. عمومًا، يمكنكم مشاهدة الفيديوهات التجريبية أدناه :

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كما سبق وأشرنا، تستخدم هواتف Asus Zenfone 7 Series الجديدة ثلاث ميكروفونات مختلفة لإلتقاط الصوت القادم من جميع الجوانب، وكذلك الحصول على معلومات إضافية تستخدمها ميزات Audio Zoom و Audio Windscreen. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن Asus ليست أول من يستخدم هذه التكنولوجيا، فقد تم إستخدامها من قبل من قبل كل من Oppo و OnePlus.