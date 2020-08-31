الإعلان رسميًا عن الهاتف Galaxy M51 مع شاشة بحجم 6.7 إنش، وبطارية بسعة 7000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مسلسل طويل من التسريبات والشائعات، قامت شركة سامسونج أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy M51 والذي يُعتبر العضو الأحدث في تشكيلة Galaxy M Series. كنا نتوقع أن يظهر هذا الهاتف لأول مرة في الهند نظرًا إلى أن سامسونج الهند هي من شوقت لهذا الهاتف، ولكن في الأخير ظهر هذا الهاتف على الموقع الرسمي لشركة سامسونج في ألمانيا أولاً.

الهاتف Galaxy M51 الجديد يضم شاشة طويلة تمتاز بثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وأربع كاميرات تتخذ شكل الحرف L في الوحدة المتواجدة في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في زر التشغيل على الجانب.

وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد تم تزويد الهاتف Galaxy M51 الجديد بمواصفات تقنية تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 730، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 7000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 25W.

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الهاتف Galaxy M51 الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، ومع أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

حاليًا، الهاتف Galaxy M51 متاح للطلب المسبق مقابل 360 يورو، وباللونين الأسود والأبيض. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه سيتم البدء بشحن الهاتف للعملاء يوم 11 سبتمبر.