الهاتف LG Wing الفريد من نوعه سيُكلف 1000$، وإليكم فيديو جديد للجهاز

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل يومين، ظهر مقطع فيديو تم تسريبه للهاتف LG Wing القادم من شركة LG والذي يمتاز بتصميم فريد من نوعه. اليوم، صدر مقطع فيديو جديد، هذه المرة يوضح لنا كيف ستبدو الألعاب على هذا الجهاز الفريد.

يحتوي الهاتف LG Wing على شاشة أساسية تدور إلى الوضعية الأفقية لتكشف عن شاشة ثانية صغيرة تحتها مما يؤدي بالهاتف إلى إتخاذ شكل الحرف T. يُشاع أن الشاشة الرئيسية تبلغ 6.8 إنش، بينما يبلغ حجم الشاشة الصغيرة حوالي 4 إنش.

Advertisements

وفقًا لمصدر لم يذكر إسمه، سيتم تسعير الهاتف LG Wing بحوالي 1000 دولار أمريكي عندما يتم إطلاقه في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الخريف. قد تكون Verizon إحدى شركات الإتصالات التي ستعرض الهاتف للبيع. ويُتوقع أن يضم الهاتف LG Wing ثلاث كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 64 ميغابكسل. سيتم تشغيل الهاتف LG Wing بالمعالج Snapdragon 765G المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G.