لهذه الأسباب تفرغ بطارية هاتفك بسرعة!

وأضاف الخبير "هناك عوامل أخرى تؤثر على شحن البطارية ونفاذه بسرعة أيضا، فالبرامج المفتوخة في خلفية شاشة الاستخدام تتبادل البيانات مع الشبكات وتشكل ضغطا على المعالج وذواكر الوصول العشوائي في الهاتف ما يتسبب بفراغ الشحن أيضا".
وأشار غريتسينكو إلى أن مصنعي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد" يعملون حاليا على تطوير العديد من التقنيات لترشيد استهلاك الطاقة في هذه الأجهزة، ويسعون لابتكار طرق للتعامل مع التطبيقات أو البرامج التي تعمل في خلفية شاشة الهاتف.
ويشير بعض الخبراء إلى أن أمورا أخرى قد تتسبب بنفاد شحن بطارية الهاتف بسرعة أحيانا، مثل التطبيقات الخبيثة التي يستعملها المخترقون للتجسس على الأجهزة الذكية.
وبشكل عام فإن المستخدم يمكنه التحكم بإعدادات الطاقة في أجهزة "أندرويد" وiOS عبر قائمة الإعدادات في جهازه، ومن خلال خيار "إعدادات البطارية" أو خيار ضبط "سطوع الشاشة"، أو خيار "توفير الطاقة" الذي يتحكم بدوره في عمل التطبيقات أيضا.
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