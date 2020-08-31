هواوي تخطط لاكتساح الأسواق العالمية بهاتف متطور

ومن المفترض أن يطرح هذا الجهاز بشاشة OLED بمقاس 6.53 بوصة، دقة عرضها (2400/1176) بيكسل، قادرة على عرض فيديوهات+FHD.
أما أبعاد هيكيله ستكون (158.1 /73/95) مم، وبطاريته بسعة 4400 ميلي أمبير.
وستزوده هواوي بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، وبكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (40+8+5) ميغابيكسل، فيها حساس بصري خاص لالتقاط الصور ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى نظام تشغيل Andrоid 10 مع واجهات Andrоid 10.
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