شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يكشف أن آخر تغريدة لـ"شادويك بوسمان" هى الأكثر إعجابا على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة تويتر عن رقم قياسى جديد لأكثر التغريدات إعجابًا، لكنها لحظة حلوة ومرة، حيث أكدت الشبكة الاجتماعية أن آخر مشاركة للنجم الراحل شادويك بوسمان، والتى تتعلق بخبر وفاته على يد عائلته، هى "التغريدة الأكثر إعجابًا على الإطلاق"، حيث حظى منشور النعى للنجم بـ 7.7 مليون إعجاب اعتبارًا من بعد ظهر يوم 29 أغسطس، على الرغم من أنه انخفض قليلاً حتى كتابة هذه السطور.

وقد توفى بوسمان بسرطان القولون عن عمر ناهز 43 عامًا فى 28 أغسطس بعد صراع دام أربع سنوات ضد المرض، وقد أثارت الأخبار فيضانًا من الحزن والتعاطف، بما فى ذلك الإعجابات والتغريدات من المشاهير والمجموعات مثل دواين جونسون والأكاديمية وNAACP، فيما كانت بعض مشاريعه الأخيرة لصالح Netflix، بما فى ذلك Spike Lee’s Da 5 Bloods والعرض الأول لفيلم Ma Rainey's Black Bottom.

من الآمن أن نقول إن هذه ليست الطريقة التى أراد بها Twitter كسر الرقم القياسي، وقد تم تسجيل الأرقام القياسية السابقة من خلال مشاركات أكثر سعادة من أمثال باراك أوباما وBTS وأريانا جراندى، من بين آخرين، ومع ذلك، فهو يعكس النمو المستمر لمجتمع تويتر حتى فى الوقت الذى يواجه فيه ضغوطًا من Instagram وTikTok وعمالقة وسائل التواصل الاجتماعى الأخرى.