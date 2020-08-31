شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تدعم iPhone 12 المقبل بكاميرا أوضح وأكثر دقة من iPhone 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ركزت معظم التسريبات الخاصة بهاتف iPhone 12 القادم على إمكانيات الشاشة والمعالج وحجم البطارية، وجزء كبير من جاذبية iPhone هو الكاميرا الخاصة به، لذا ظهرت تسريبات جديدة بأن أبل لديها خطط لزيادة عدد الميجابكسل هذا العام، وهذا يدحض تقريرًا سابقًا ادعى أن الطراز الأعلى سيقفز إلى مستشعر بدقة 64 ميجابكسل.

وبحسب المسرب كوميا، لن يحدث هذا الأمر حتى العام المقبل، بدلاً من ذلك من المحتمل أن يتم شحن خليفة iPhone 12 بكاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل، مؤكدا أنه من السابق لأوانه التعليق على نموذج العام المقبل ويمكن أن يتغير الكثير من الآن وحتى ذلك الحين.

ويدعى المسرب أن iPhone 12 سيحتوى على مستشعرات أكبر 12 ميجابكسل، وسيسمح هذا للهاتف بالتقاط الصور بمزيد من الضوء والمزيد من التفاصيل وضوضاء أقل، وسيؤدى أيضًا إلى أداء أفضل فى الإضاءة المنخفضة.

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ووفقًا للتقارير السابقة سيضم iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max نظام كاميرا ثلاثى مع ماسح ضوئى LiDAR، مثل ذلك الموجود فى iPad Pro 2020، ويساعد المستشعر على تحديد المسافات بدقة وهذا يؤدى إلى واقع معزز ووضع عمودى أفضل.

ومن المتوقع أيضًا أن تتميز طرز Pro بوظائف Smart HDR المحسّنة لتحسين التصوير فى الإضاءة المنخفضة، ومن المتوقع أيضًا أن تتميز بتقريب بصرى 3x، والذى سيكون بمثابة تحسين على قدرة التكبير 2x فى iPhone 11.

ومن المحتمل أن يأتى iPhone 12 وiPhone 12 Max بنظام كاميرا مزدوجة ولا يوجد ماسح ضوئى LiDAR.

ويميل التركيز البؤرى التلقائى أيضًا إلى التحسن بشكل كبير، ويمكن أن تحصل النماذج الأفضل أيضًا على تقنية تثبيت صورة جديدة لمواجهة اهتزاز الكاميرا، ويقال إن جميع الطرز الأربعة تحتوى على عدسة بزاوية واسعة مكونة من 7 عناصر، والتى يجب أن تؤدى إلى تشويه أقل وانحرافات أقل.