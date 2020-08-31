هواتف iPhone 12 القادمة قد تكون الأغلى على الإطلاق

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ 6 دقائق

كشفت معلومات من شركة التحليل الشهيرة TrendForce أن هواتف “آيفون 12” القادمة ستكون أغلى أجهزة آيفون التي سيجري إصدارها على الإطلاق، حيث سيزيد سعرها 150 دولاراً عما كان متوقعاً في السابق، رغم انتشار تسريبات سابقة عن احتمالية تخفيض سعر هواتف أبل المقبلة، بحسب ما ذكرته “فوربس”.

وبحسب ما نقله موقع “فوربس” فوفقاً لتقرير شركة التحليلات، سيبدأ سعر كلٍّ من iPhone 12 الجديد بحجم 5.4 بوصات، و iPhone 12 Plus بشاشة 6.1 بوصات ، و iPhone 12 Pro ، و iPhone 12 Pro Max من 749 دولاراً و 849 دولاراً و 1099 دولاراً و 1199 دولاراً على التوالي، ما يعتبر زيادة قدرها 100 دولار مقارنة بهواتف iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max .

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ويعود السبب الرئيسي لهذه الزيادة في الأسعار إلى تضمين الهواتف بتقنية ” 5G” والذي يعد معياراً شبكياً غير متاح لمعظم المستخدمين حول العالم.

وفي الوقت الحالي، تعتبر رقائق 5G باهظة الثمن بشكل كبير حيث تشير التقديرات الأخيرة إلى أنها ستضيف ما يصل إلى 135 دولاراً إلى تكلفة الإنشاء – أو أقرب إلى 200 دولار، بمجرد أن تضع أبل في الاعتبار هوامش الربح، جنباً إلى جنب تغيير أبل لكافة أجهزة آيفون من LCD إلى OLED ، وهي زيادة أخرى فى التكلفة.

وتحاول أبل بشدة خفض التكاليف عن طريق إزالة الشاحن وسماعات EarPods من العلبة وتقليص سعة البطارية، ويبدو أن هذا سيهدد أداء شريحة A14 التي من المحتمل أن تغير قواعد أنظمة تشغيل الشركة، حيث تحاول الحفاظ على عمر البطارية.