سينهايزر الألمانية تنافس أبل بسماعات لاسكلية بتقنيات هائلة

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سينهايزر تنافس أبل في مجال السماعات اللاسلكية
أعلنت شركة “سينهايزر Sennheiser” الألمانية عن إطلاق الإصدار الخاص Anniversary Edition من سماعة الرأس Momentum True Wireless 2، التي تمتاز بصوت فائق النقاء ، الأمر الذي سيدخلها سباق المنافسة مع العملاقة الأمريكية شركة أبل في مجال السماعات اللاسكلية .
جاء إعلان الشركة الألمانية خلال احتفالها باليوبيل البلاتيني “75 عاما على تأسيسها”.
وأوضحت الشركة الألمانية أن سماعة الرأس الجديدة تمتاز بتصميم باللون الأسود بالكامل All Black مع شعار سينهايزر الأصلي، والاعتماد على نفس التجهيزات التقنية للموديل التقليدي.
وأكدت الشركة الألمانية أن سماعة الرأس Momentum True Wireless 2 Anniversary Edition الجديدة تعتبر منافسا قويا لموديل أبل AirPods Pro، وتزخر بوظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة والعزل السلبي لحجب الضوضاء المحيطة المزعجة.
وتروج شركة سينهايزر للإصدار الخاص من سماعة الرأس من خلال فترة تشغيل البطارية، التي تدوم لمدة 7 ساعات، كما يمكن إعادة شحن سماعة الرأس ثلاث مرات بواسطة علبة الشحن.
وعند خلع سماعة الرأس من الأذن فإنه يتم إيقاف تشغيل الموسيقى تلقائيا، ويتم التحكم في تشغيل الموسيقى عن طريق السطح الحساس للمس.
وأعلنت الشركة الألمانية عن إطلاق سماعة الرأس Momentum True Wireless 2 Anniversary Edition في الأسواق العالمية اعتبارا من 8 أيلول/سبتمبر المقبل بسعر يبلغ 299 يورو.
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