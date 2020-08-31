كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شركة LG تكشف عن قناع وجه جديد يعمل بالبطارية لتنقية الهواء

أعلنت شركة LG عن قناع وجه جديد يعمل بالبطارية، والذي وصفه عملاق التكنولوجيا بأنه “جهاز لتنقية الهواء يمكن ارتداؤه”.

يسمح الجهاز، المسمى PuriCare Wearable Air PuriCare ، للشخص الذي يرتديه باستنشاق هواء نظيف في الداخل والخارج.

مع عمر بطارية يصل إلى ثماني ساعات بشحنة واحدة ، يتميز التصميم بفلتر H13 HEPA – على غرار تلك الموجودة في منتجات تنقية الهواء المنزلية. يمكن لهذه المرشحات التقاط 99.97٪ من الجسيمات في الهواء.

يحتوي القناع أيضًا على مراوح مزدوجة ، ويمكن لأجهزة استشعار الجهاز التنفسي الحاصلة على براءة اختراع ضبط سرعة هذه المراوح بحيث تتناسب مع سرعة تنفس المستخدم.

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تحتوي علبة التخزين المتوفرة على مصابيح UV-LED التي لديها القدرة على قتل الجراثيم. ترسل الحالة أيضًا تنبيهات إلى أحد التطبيقات لإعلام المستخدمين بالوقت الذي يلزم فيه استبدال المرشحات.

تعمل الشركة التقنية على الترويج لجهاز تنقية الهواء كبديل للأقنعة المنزلية ، والتي تختلف في الجودة ، والأقنعة التي تستخدم لمرة واحدة والتي غالبًا ما كان هناك نقص في المعروض خلال جائحة COVID-19.

لم تقدم الشركة تفاصيل حول مدى فعالية الجهاز في منع انتشار فيروس كورونا ، لكنها قالت إنه سيقدم فوائد صحية “ذات مغزى”.