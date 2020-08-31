تكنولوجيا: سامسونج تبدأ الإنتاج الضخم لذاكرة LPDDR5 بسعة 16 جيجا بايت ودقة تصنيع 10 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج رسمياً عن بدء الإنتاج الضخم لذاكرة LPDDR5 بسعة 16 جيجا بايت ودقة تصنيع 10 نانومتر باستخدام تقنية الأشعة فوق البنفسجية (EUV)، التي ترتكز على الجيل الثالث من عملية تصنيع سامسونج class 1z.

تدعم ذاكرة LPDDR5 بسعة 16 جيجا بايت الجديدة من سامسونج سرعة تصل إلى 6400 ميجابت في الثانية، وهي سرعة أعلى من ذاكرة LPDDR5 المميزة بسعة 12 جيجا بايت رام بنسبة 16%.

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كما تتميز عملية تصنيع 1z ذاكرة ذاكرة LPDDR5 بسعة 16 جيجا بايت بحجم أنحف بنسبة 30% مقارنة بالإصدار السابق، ومن المقرر أن تدعم هواتف 5G، والإعدادات المتعددة في الكاميرة، والإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية القابلة للطي، حيث تتوافق الذاكرة الجديدة مع التصميم النحيف لهذه الأجهزة.

ومن المقرر أن تستمر العملاق الكوري في التوسع في سوق الذاكرة والمنافسة بإصدارات جديدة خلال عام 2021، كما تقدم ذاكرة LPDDR5 في تطبيقات جديدة تشمل السيارات.

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