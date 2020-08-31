تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy M51 بقدرة بطارية 7000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري عن هاتف Galaxy M51 الذي ينطلق بأعلى سعة للبطارية 7000 mAh والذي يتوفر للحجز المسبق بسعر 360 يورو على أن يبدأ الشحن في 11 من سبتمبر.

كشفت العملاق الكوري النقاب عن أحدث إصداراتها من الهواتف المتوسطة من سلسلة هواتف Galaxy M، حيث اطلقت سامسونج هاتف Galaxy M51 اليوم على موقعها الرسمي في ألمانيا.

يتميز هاتف Galaxy M51 بشاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD بلس، بينما يأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 32 ميجا بيكسل.

ويدعم هاتف Galaxy M51 رقاقة معالج Snapdragon 730 ثماني الأنوية، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر microSD.

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أيضاً يأتي هاتف Galaxy M51 بنقطة تسويق رئيسية في بطارية بقدرة 7000 mAh، والتي تدعم المستخدم بعمر شحن يصل إلى يومين، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم هاتف Galaxy M51 إعدادات رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة 123 درجة بدقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

وتقدم سامسونج هاتف Galaxy M51 للحجز المسبق اليوم باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأسود والأبيض وبسعر 360 يورو على أن يبدأ الشحن في 11 من سبتمبر.

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