تكنولوجيا: LG تكشف عن جهاز العرض LG CineBeam 4K UHD Laser بمنصة webOS 5.0

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة LG عن أحدث أجهزة العرض المنزلي CineBeam 4K بتقنية الليزر، والذي يدعم منصة webOS 5.0 والذي يعرض قريباً في مؤتمر الشركة المقرر عقده في فعاليات IFA 2020.

تستعد شركة LG لحضور فعاليات IFA 2020 التي تقام في برلين خلال شهر سبتمبر المقبل، ومن بين تقنيات الشركة المقرر عرضها في IFA 2020 إصدار الشركة الجديد من أجهزة العرض LG CineBeam 4K UHD Laser.

ويأتي جهاز العرض LG CineBeam 4K بنموذج رقم HU810P ودقة عرض 3840 في 2160 بيكسل وسطوع 2700 ANSI lumens كما تؤكد LG على أن جهاز العرض يمكن أن يدعم عمر يصل إلى 20000 ساعة من العرض.

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أيضاً تقدم LG جهاز العرض LG CineBeam 4K بتقنية Adaptive Picture Pro الجديدة من الشركة، مع نمط Iris، إلى جانب اثنان من الإعدادات المسبقة، ونمط عرض خاص للغرف المميزة بإضاءة ساطعة، وأخر للغرف المظلمة، حيث يتم تنشط النمط وفقاً للإضاءة في الغرف.

كما يأتي جهاز LG CineBeam 4K بميزة دعم HDR10، و HLG، وتعيين ديناميكي لدرجة الألوان، مع نمط سيمائي فعلي، ونمط TruMotion، كما تؤكد LG على أن مع الأنماط الجديدة ومعدل 24Hz يمكن لجهاز العرض أن يعمل على ضبط الإطارات للصور لتتوافق مع العرض الأصلي للمحتوى.

ويعمل جهاز العرض LG CineBeam بمنصة webOS 5.0 لدعم الإتصال والوصول السريع للتطبيقات الأكثر شعبية مثل اليوتيوب، و Disney بلس، كما يدعم جهاز العرض ميزة Apple AirPlay 2 والإتصال اللاسلكي مع المسرح المنزلي، أيضاً تقدم LG عرض للجهاز في فعاليات IFA 2020 التي تقام من 3 إلى 5 من سبتمبر.

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