شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تنجح فى إطلاق "فالكون-9" للفضاء حاملا قمرا صناعيا لمراقبة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية نجاح إطلاق صاروخ النقل فالكون-9 وعلى متنه القمر الصناعى الأرجنتينى SAOCOM لاستكشاف الأرض، وتشير الشركة إلى أن عملية الإطلاق جرت فى الساعة 19.18 بتوقيت الساحل الشرقى للولايات المتحدة (الساعة 2,18 بتوقيت موسكو)، من مطار كيب كانافيرال الفضائى بولاية فلوريدا، وتضيف الشركة فى بيانها، استخدمت فى هذا الصاروخ المرحلة الأولى التى سبق أن استخدمت فى إطلاق ثلاثة صواريخ فالكون-9، وتنوى الشركة الاحتفاظ بها لاستخدامها فى إطلاق صاروخ آخر.

القمر SAOCOM 1B من إنتاج وكالة الفضاء الأرجنتينية CONAE، وهو ثانى قمر فى مجموعة SAOCOM (الأول أطلق عام 2018)، المخصصة لمراقبة الظروف المناخية على الأرض، بما فيها قياس رطوبة التربة وجمع المعلومات اللازمة لقطاع الزراعة والغابات فى الأرجنتين، حسب روسيا اليوم.

وحمل الصاروخ فالكون-9 إلى الفضاء أيضا قمرين صناعيين صغيرين GNOMES 1 وTyvak 0172.

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ووفقا لشركة سبيس إكس، القمر GNOMES 1 هو الأول من مجموعة تتكون من 20 قمرا تنتجها شركة PlanetiQ الأمريكية مهمتها دراسة تاثير الغلاف الجوى على إشارات أقمار منظومات الملاحة: GPS وغلوناس وGalileo وBeidou.

ولم تذكر الشركة أى معلومات عن القمر Tyvak 0172 واكتفت بالإشارة إلى أنه من إنتاج شركة Tyvak Nano-Satellite Systems.

جدير بالذكر حطمت سبيس إكس، شركة النقل الفضائي الأمريكية، رقمها القياسي السابق بإعادة استخدام مراحل الصواريخ عندما أعادت استخدام المرحلة الأولى للصاروخ فالكون للمرة السادسة عندما أطلقته يوم 18 أغسطس2020، في الساعة 10:31 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية من محطة كيب كانافيرال الجوية في ولاية فلوريدا.