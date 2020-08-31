كيفية إرسال صور واتس بجودة عالية

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أحد عيوب صور واتس التي يتم إرسالها عبر المنصة هي انها تفقد جزءاً كبيراً من جودتها وتصبح أقل في الجودة مما كانت عليه في الأصل.

هذه خدعة معروفة وقديمة تستخدمها شركة Facebook في أوقات كثيرة حيث تقوم بتقليل جودة الصور حتى التي يتم ارسالها عبر منصة Messenger او منصة Facebook او أي منصة أخرى تتبع الشركة وهذا لتقوم الشركة بالتوفير في استخدام الخوادم الخاصة بها.

في الماضي لم يكن يمثل هذا الأمر مشكلة ولكن الآن ومع انتشار منصة واتس اب لتصبح واحدة من أكثر منصات التواصل الاجتماعي شهرةً ولهذا أصبحنا دائماً نعتمد عليها بشكل كبير في نقل الصور وإرسالها بين المستخدمين .

ان كنت واحداً من المستخدمين الذين يرغبون في إرسال صور واتس بجودة عالية ومشاركة الصور دون ان تخسر أي جزء من جودة الصور إذا فقد اتيت إلى المكان المناسب.

طريقة إرسال صور واتس بجودة عالية :

في الواقع هناك اكثر من طريقة لارسال صور واتس بجودة عالية دون ان تخسر أي شيء من جودة الصور ولذا سوف نذكر جميع هذه الطرق اليوم ولك ان تختار الطريقة الاسهل التي تفضلها.

الطريقة الأولى من داخل تطبيق واتس اب نفسه :

تعتبر هذه الطريقة هي الاسهل والاوضح، قم بفتح تطبيق واتس اب كما اعتدت دائماً ثم قم بالتوجه إلى جهة الاتصال التي ترغب بإرسال الصور إليها وقم بالضغط على زر المرفقات الذي يبدو مثل دبوس ورقي أو زر Attachment .

الآن ستظهر لك القائمة التالية إن كنت على جهاز اندرويد ومن خلالها بدلاً من ان تختار Gallery قم باختيار Document .

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الآن بعدما قمت باختيار Document او مستندات قم بالتصفح في ملفات الجهاز الخاصة بك واختيار صور واتس التي ترغب في إرسالها من مكان المجلد.

لأقرب لك الطريقة فإن هذا الاختيار سيقوم بفتح متصفح الملفات وسيمكنك من خلال متصفح الملفات الخاص بالبرنامج ان تصل الى المكان الذي يتم تخزين الصور فيه واختيار الصور من هناك وارسالها.

الطريقة تفلح دائماً مع أجهزة الاندرويد لأنها تمتلك متصفح ملفات ويمكنك الوصول إلى الصور بعيداً عن مكتبة الصور أو Gallery بسهولة ولكن مع الايفون فأنها لا تعمل بنفس الكفاءة .

في بعض الأحيان يمنعك الواتس اب من ارسال الصور بهذه الطريقة واذا ترغب في إرسالها بهذه الطريقة كل ما عليك فعله هو تغيير امتداد الصورة ليصبح PDF مثلاً واطلب بعد ذلك من المستقبل ان يقوم بتغيير امتداد الصورة ليعود إلى الامتداد الطبيعي للصور مثل JPG او PNG .

الطريقة الثانية : قم بوضع الصور في ملف مضغوط :

يمكنك بكل سهولة خداع واتس اب وجعل الصور لا تظهر امامه بالشكل المناسب او انها صور ولكن بطريقة اسهل من اعادة التسمية وهو عن طريق ضغط الصور بأحد برامج ضغط الملفات المتوافرة للاندرويد بكثرة ومن ثم اختيار Documents لارسال الصورة بكل سهولة.

الطريقة الثالثة : وضع الصور على خدمة تخزين سحابي ومشاركة الرابط :

تعتبر هذه الطريقة هي الاسهل والافضل من وجهة نظري حيث يمكنك بسهولة من هاتفك رفع الصور على اي وحدة تخزين سحابي مثل Google Drive او iCloud ان كنت تمتلك جهاز ايفون مثلاً ثم مشاركة الرابط مع الشخص المستقبل وهذا سيضمن وصول الصور إليه بأعلى جودة ممكنة .

الحل الذي افضله شخصياً للاشخاص المهتمين بجودة الصور هو التخلي تماماً عن منصة الواتس اب في ارسال الصور على الاقل والاعتماد على المنصات الأخرى مثل التخزين السحابي او منصة Telegram كمثال .