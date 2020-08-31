تكنولوجيا: هواوي تحدد يوم 3 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن هواتف Enjoy 20 و Enjoy 20 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت العملاق الصيني رسمياً يوم الثالث من شهر سبتمبر المقبل لكشف النقاب عن هواتفها المتوسطة الجديدة Enjoy 20 و Enjoy 20 Plus.

نشرت شركة هواوي إعلان تشويقي جديد اليوم حددت من خلاله موعدها الرسمي لإنطلاق سلسلة Enjoy 20 التي شغلت بالفعل مجموعة من التسريبات خلال الفترة الماضية.

ولقد أكدت الصور الحية التي نشرت مؤخراً على أن هواوي تقدم هاتف Enjoy 20 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع تصميم مربع الشكل لوحدة الكاميرة التي تأتي في الجانب الأيسر من الجهة الخلفية.

من جانب أخر يتميز هاتف Enjoy 20 Plus بتصميم دائري لوحدة الكاميرة الخلفية وهو التصميم الذي قدم في هاتف Mate 30، مع فلاش LED في إعدادات الكاميرة، أي إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، كما يأتي الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 40W.

Advertisements

كما يأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، لذا من المتوقع أن يتميز الهاتف بشاشة LCD، كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يتميز بحجم 6.63 إنش في الشاشة، وجودة عرض Full HD بلس.

من جانب أخر أكدت التسريبات المصورة على أن هاتف Enjoy 20 يضم رقاقة معالج MediaTek MT6853 5G، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن هواتف هواوي الجديدة في مؤتمرها الرسمي خلال أيام.

المصدر

اعلان





