شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواتف iPhone 12 المقبلة الأغلى فى تاريخ أبل.. اعرف سعرها هيبدأ من كام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت معلومات جديدة من شركة التحليل الشهيرة TrendForce أن هواتف iPhone 12 ستكون أغلى أجهزة iPhone تم إصدارها على الإطلاق، وسيزيد سعرها 150 دولارًا عما كان متوقعًا فى السابق، رغم انتشار تسريبات سابقة عن احتمالية تخفيض سعر هواتف أبل المقبلة.

ووفقا لتقرير شركة التحليلات، سيبدأ سعر كلا من iPhone 12 الجديد بحجم 5.4 بوصة، و iPhone 12 Plus بشاشة 6.1 بوصة ، و iPhone 12 Pro ، و iPhone 12 Pro Max من 749 دولارًا و 849 دولارًا و 1099 دولارًا و 1199 دولارًا على التوالي، مما يعتبر زيادة قدرها 100 دولار مقارنة بـ iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max .

وسوف يكون سبب هذه الزيادة مثيرًا للجدل وهو 5G، الذى يعد معيار شبكة لا يزال غير متاح لمعظم المستخدمين حول العالم، ففى الوقت الحالي، تعتبر رقائق 5G باهظة الثمن بشكل كبير حيث تشير التقديرات الأخيرة إلى أنها ستضيف ما يصل إلى 135 دولارًا إلى تكلفة الإنشاء - أو أقرب إلى 200 دولار، بمجرد أن تضع Apple فى الاعتبار هوامش الربح، جنبا إلى جنب تغيير أبل لكافة أجهزة iPhone من LCD إلى OLED ، وهى زيادة أخرى فى التكلفة.

وتحاول أبل بشدة خفض التكاليف عن طريق إزالة الشاحن و EarPods من العلبة وتقليص سعة البطارية، ويبدو أن هذا سيهدد أداء شريحة A14 التى من المحتمل أن تغير قواعد أنظمة تشغيل الشركة، حيث تحاول الحفاظ على عمر البطارية.