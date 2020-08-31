شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول عمود فقرى كامل لديناصور يكشف للعلماء أسرارا جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف العلماء أول هيكل عظمي كامل للديناصورات منذ أكثر من 160 عامًا، ولكنهم وجدوا أخيرًا مكانه في شجرة عائلة الجوراسي، حيث قضى باحثون من جامعة كامبريدج السنوات الثلاث الماضية في إعداد وصف مفصل وتحليل بيولوجي للهيكل العظمي لـ Scelidosaurus، وهذا يكمل العمل الذي بدأه ريتشارد أوين من المتحف البريطاني قبل 160 عامًا بعد إرسال الهيكل العظمي.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم العثور عليها على الساحل الجوراسي لغرب دورست والصخور التي تحجر فيها، وعمرها حوالي 193 مليون سنة.

كشف فريق كامبريدج، بقيادة الدكتور ديفيد نورمان، أن الديناصور كان سلفًا لـ ankylosaur، المخلوقات من أواخر العصر الطباشيري.

وكشف عمله أيضًا أن الجمجمة بها قرون على حافتها الخلفية، وعدة عظام لم تظهر في أي ديناصور آخر، وجمجمة مغطاة ألواح صلبة تشبه السلاحف.

كما أنه بعد أن أرسل ريتشارد أوين أحفورة Scelidosaurus الكاملة في عام 1858 ، نشر ورقتين قصيرتين عن تشريحها، لكن العديد من التفاصيل الرئيسية لم تُسجل.

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ولم يعيد أوين بناء الحيوان كما قد ظهر في الحياة، ولم يقم بأي محاولة لفهم علاقته بالديناصورات الأخرى المعروفة في ذلك الوقت.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، كان يعمل الدكتور ديفيد نورمان على إنهاء العمل الذي بدأه أوين، وإعداد وصف تفصيلي وتحليل بيولوجي.

تم تخزين الهيكل العظمي الأصلي في متحف التاريخ الطبيعي في لندن، مع عينات أخرى في متحف بريستول سيتي ومتحف سيدجويك، كامبريدج.

وكانت نتائج عمل الدكتور نورمان، التي نُشرت في أربع دراسات منفصلة في مجلة علم الحيوان التابعة لجمعية لينيان بلندن، لم تعيد فقط تشكيل الشكل الذي كان يبدو عليه سليدوسورس في الحياة، ولكنها كشفت أنه كان سلفًا مبكرًا للأنكيلوصورات.