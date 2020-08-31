شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول عمود فقرى كامل لديناصور يكشف للعلماء أسرارا جديدة والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم العثور عليها على الساحل الجوراسي لغرب دورست والصخور التي تحجر فيها، وعمرها حوالي 193 مليون سنة.
كشف فريق كامبريدج، بقيادة الدكتور ديفيد نورمان، أن الديناصور كان سلفًا لـ ankylosaur، المخلوقات من أواخر العصر الطباشيري.
وكشف عمله أيضًا أن الجمجمة بها قرون على حافتها الخلفية، وعدة عظام لم تظهر في أي ديناصور آخر، وجمجمة مغطاة ألواح صلبة تشبه السلاحف.
كما أنه بعد أن أرسل ريتشارد أوين أحفورة Scelidosaurus الكاملة في عام 1858 ، نشر ورقتين قصيرتين عن تشريحها، لكن العديد من التفاصيل الرئيسية لم تُسجل.
ولم يعيد أوين بناء الحيوان كما قد ظهر في الحياة، ولم يقم بأي محاولة لفهم علاقته بالديناصورات الأخرى المعروفة في ذلك الوقت.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، كان يعمل الدكتور ديفيد نورمان على إنهاء العمل الذي بدأه أوين، وإعداد وصف تفصيلي وتحليل بيولوجي.
تم تخزين الهيكل العظمي الأصلي في متحف التاريخ الطبيعي في لندن، مع عينات أخرى في متحف بريستول سيتي ومتحف سيدجويك، كامبريدج.
وكانت نتائج عمل الدكتور نورمان، التي نُشرت في أربع دراسات منفصلة في مجلة علم الحيوان التابعة لجمعية لينيان بلندن، لم تعيد فقط تشكيل الشكل الذي كان يبدو عليه سليدوسورس في الحياة، ولكنها كشفت أنه كان سلفًا مبكرًا للأنكيلوصورات.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: أول عمود فقرى كامل لديناصور يكشف للعلماء أسرارا جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.