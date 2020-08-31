شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متدربة بـSpaceX الأمريكية تقاضى الشركة للتعسف ضدها بعد الإبلاغ عن تحرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقاضى متدربة سابقة في SpaceX الشركة، مدعية الانتقام منها بعد الإبلاغ عن تعرضها للتحرش الجنسي والتمييز بين الجنسين أثناء عملها، وفقًا لدعوى قضائية جديدة، حيث تزعم الدعوى أن المتدربة السابقة لم تُمنح فرصة عمل بدوام كامل عندما طرحت تعليقات وتصرفات غير لائقة تمت تجاهها، وعملت المدعية، جوليا كرولي فارينجا، كمتدربة صيفية في شركة SpaceX للفضاء في 2015 و 2016 و 2017، وفقًا لدعوى قضائية تم رفعها في 21 أغسطس أمام محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا، والتي أبلغ عنها موقع Business Insider لأول مرة.

كما أنها أثناء عملها في الشركة، عملت في قسم الدفع تحت نفس المدير كل صيف، كما تنص الدعوى.

ولكنها خلال الصيف الماضي في الشركة، ذهبت إلى الموارد البشرية، واشتكت من أن سلوك مديرها جعلها غير مرتاحة.

وكانت الأمثلة على محاولاته للتحرش، تضح في أنه كان يقضي وقتًا أطول في اللقاء معها في اجتماعات فردية، وذلك بين ساعة ونصف وساعتين، بينما كان يقابل المتدربين الذكور الآخرين فقط لمدة 30 دقيقة في كل مرة، كما يتحدث المدير عن مواضيع لا علاقة لها بالعمل خلال هذه الاجتماعات.

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وتزعم الدعوى أن المدير يقدم أيضًا ملاحظات عديدة حول الرجال الذين تحدثت معهم كراولي فارينجا، وتدعي أنه أخبرها بأنها تتحدث إلى الرجال كثيرًا، وأنه قال لها: "انتبهى لمن تتحدثى معه، فقد يكون لدى الناس انطباع خاطئ عن سبب وجودك هنا"، وذلك بعد أن رآها تتحدث إلى رجل ما.

وبعد هذه الشكوى تم نقلها إلى قسم آخر، وهو ما قبلته، ولكن بعد اجتماع الموارد البشرية، تلقت مراجعة سلبية للأداء، وذلك بعد تلقي خمس مراجعات إيجابية سابقة.

وبحسب الدعوى، تلقت أيضًا إشارات شفهية تفيد بأن عملها على ما يرام، ولكن بمجرد انتهاء فترة تدريبها، لم تقدم SpaceX عرضًا لها للعودة إلى الشركة.