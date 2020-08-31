شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يختبر ميزة جديدة تسهل قراءة الأخبار.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما تقرأ جزء من تقرير إخباري على فيس بوك، وتضغط فوق هذا الرابط المعروض لقراءة المقالة كاملة، وقتها ستواجه مراحل تسجيل دخول أخرى لاشتراك الأخبار في حال كانت باشتراكات، ويتعين عليك تسجيل الدخول يدويًا للموقع الإخبارى، لذا قرر فيس بوك تسهيل هذه العملية.

ولعل الهدف هو توفير تجربة أفضل لاستهلاك الأخبار على فيس بوك، والسماح للناشرين بتعميق علاقاتهم مع المشتركين.

وهذه هي الطريقة التي سيتم بها هذا الأمر،إذ يحدد فيس بوك مشتركًا من أحد شركائه الناشرين، ويتم دعوة المشترك لربط حساب الاشتراك الخاص به بحسابه على فيس بوك.

وفي المرة التالية التي يضغط فيها المشترك على رابط مقال على في بوك بواسطة هذا الناشر، لن يضطر المستخدم إلى تسجيل الدخول ولن يظهر نظام حظر الاشتراك غير المدفوع للناشر.

كان فيس بوك يختبر الميزة مع مجموعة صغيرة من الناشرين، والتي تقول إنها تظهر وعدًا بالمشاركة وتوزيع المحتوى.

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وقالت الشركة، إنه خلال شهر يونيو، قام المشتركون في مجموعة الاختبار الذين ربطوا حسابات الاشتراك الخاصة بهم على Facebook بالضغط على المزيد من المقالات بنسبة 111 %.

كما أنه بمجرد أن يربط المشترك حساباته، يقول فيس بوك إنه سيُظهر للمشترك المزيد من المحتوى من هذا الناشر المحدد.

قامت كل من Atlanta Journal-Constitution و The Athletic و Winnipeg Free Press باختبار الميزة، ولكن يبدو أنه من المبكر وصفها بأنها ناجحة.

قال كريستيان بانسون، نائب رئيس الخدمات الرقمية في Winnipeg Free Press، في منشور على المدونة، إن أحد أكثر شكاوى القراء شيوعًا هو أنه يتعين عليهم تسجيل الدخول كثيرًا.

أضاف يانسون: "يعاني الأشخاص من إجهاد الحساب وكلمة المرور"، مضيفًا: "نتوقع أن يساعدنا هذا في بناء تفاعل أطول وأكثر تواترًا مع عملائنا".

جدير بالذكر أطلق فيس بوك علامة تبويب الأخبار الخاصة به للجماهير الأمريكية في يونيو، مع خطط للدفع للناشرين الذين قرروا التعاون معه.