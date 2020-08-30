شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلى بالك.. تطبيقات مزيفة عن كورونا تجتاج نظام أندرويد لسرقة بيانات المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر باحثون من Kaspersky من تطبيقين خطرين يمكن أن يصيبوا هاتفك الذكي ببرامج ضارة خطيرة، حيث تعد الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد من أشهر الأجهزة المحمولة في جميع أنحاء العالم، وهو ما يجعلها في نفس الوقت عرضة أكبر للقرصنة والإختراق ويجعل منها هدف كبير للكثير من الهاكرز.

وبحسب الباحثون فيتم توزيع التطبيقات من قبل شركة Transparent Tribe ومقرها الهند، والتى يمكن أن تسمح للقراصنة بالتجسس على هاتفك الذكي، حيث يعد التطبيق الأول هو نسخة معدلة من تطبيق إباحي، والذي يعرض فيديو للبالغين على أنه مصدر إلهاء، وفي الوقت نفسه ،وهو مشابه بالاسم لتطبيق تتبع Covid-19 الرسمي.

وبمجرد التنزيل، تحاول التطبيقات تثبيت ملف حزمة أندرويد آخر - نسخة معدلة من AhMyth Android Remote Access Tool (RAT).

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وقد أوضح باحثو كاسبرسكي: "تختلف النسخة المعدلة من البرنامج الضار في الوظائف عن الإصدار القياسي، وتتضمن مميزات جديدة أضافها المهاجمون لتحسين استخراج البيانات، في حين أن بعض الميزات الأساسية مثل سرقة الصور من الكاميرا مفقودة."

وقال الباحثون :"التطبيق قادر على تنزيل تطبيقات جديدة على الهاتف، والوصول إلى رسائل SMS ، والميكروفون، وسجلات المكالمات، وتتبع موقع الجهاز وتعداد وتحميل الملفات إلى خادم خارجي من الهاتف".

وبناءً على النتائج، يحث الباحثون المستخدمين على توخي الحذر بشأن التطبيقات التي يقوموا بتنزيلها، إذ نصح جيامباولو ديدولا، كبير الباحثين الأمنيين في Kaspersky: "للبقاء محميًا من مثل هذه التهديدات، يحتاج المستخدمون إلى توخي الحذر أكثر من أي وقت مضى في تقييم المصادر التي يقوموان بتنزيل المحتوى منها والتأكد من أن أجهزتهم آمنة، وقال: "هذا مهم بشكل خاص لأولئك الذين يعرفون أنهم قد يصبحون هدفًا لهجوم APT."