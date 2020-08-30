شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 أدوات وتطبيقات هتساعدك وتوفر وقتك "لو عايز تتعلم لغة جديدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد تعلم لغة جديدة من أهم المهارات التى يجب اكتسابها، حيث نجد هناك طريقتين شائعتين لتعلم اللغة، من خلال استخدام تطبيقات التعلم، مثلDuolingo، أو استخدام طريقة التعلم التقليدية، مثل الدورات التدريبية، ولا شك أن استخدام أى من الطريقتين متروك لك كُليًا، ولكن اعتمادًا على مستوى مهارتك فى اللغة الجديدة، ستساعدك مواقع الويب والتطبيقات التالية على تعلم لغة جديدة بسهولة.

أداة Parallel Text:

يذكر مطورو أداة Parallel Text أن أفضل طريقة لتعلم لغة جديدة هى قراءة كتابك المفضل بهذه اللغة، حيث تقدم الأداة تجربة قراءة للكتب من خلال تقديم الكتاب الذى تقرأه باللغة التى تعرفها، إلى جانب اللغة التى تريد تعلمها.

كل ما عليك القيام به هو اختيار القراءة باللغة التى تعرفها بالفعل، مثل: اللغة الإنجليزية، ثم اختيار اللغة التى تريد تعلمها، وتدعم الأداة حاليًا 12 لغة، منها: الهولندية والفرنسية والألمانية والإيطالية والبرتغالية والإسبانية.

بعد ذلك؛ ستعرض لك الأداة قائمة بخيارات الكتب المتاحة بكلتا اللغتين، وبمجرد تحديد اختيارك لبدء القراءة، يمكنك اختيار طريقة العرض المضغوط Compact View لرؤية اللغة المترجمة فقط، أو طريقة العرض المنقسم Split View لرؤية اللغتين مع بعضهما، كما يمكنك أيضًا النقر على أى جملة ليقرأها المتصفح بصوت عالٍ حتى لا إذا لم تستطع نقطها.

تطبيق Simple Learn Languages:

يتيح لك التطبيق طرق فعالة فى تعلم أى لغة جديدة من خلال تعلم الكلمات والعبارات الأساسية التى تحتاجها عند السفر إلى بلد لا تتحدث لغتها من خلال البطاقات التعليمية والاختبارات، كما يمكنك استخدام التطبيق فى وضع عدم الاتصال.

Advertisements

يمكنك البدء بالعبارات والجمل الأساسية، مثل: الأرقام والاتجاهات وحالات الطوارئ والإقامة، ويمكنك مراجعة ما تعلمته من خلال الاختبارات القصيرة التى تقدم لك بانتهاء كل فئة فى التطبيق، ويتضمن كل فئة من فئات التطبيق العبارة بالنص الإنجليزى بالإضافة إلى النص الأصلى للغة، ويمكنك الاستماع إلى العبارات باللهجة المحلية.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمى أجهزة آيفون وآيباد فى آب ستور، ولمستخدمى أجهزة أندرويد فى جوجل بلاي.

إضافة Fluent

تتيح لك إضافة Fluent تغيير بضع كلمات فى صفحات مواقع الويب لمساعدتك على تعلم لغة جديدة وستظل معظم كلمات الصفحة باللغة الإنجليزية، ولكنك ستجد بعض الكلمات المميزة باللغة التى اخترتها – تدعم اللغة الفرنسية فقط حاليًا – ويمكنك تحريك الماوس على الكلمات لمعرفة مرادفاتها باللغة الإنجليزية أو سماع النطق الصحيح لها أو حتى حفظها فى المفضلة.

كما يمكنك أيضًا تعديل إعدادات الإضافة بحيث لا يتم تنشيطها فى مواقع الويب المهمة، مثل: محرر مستندات جوجل أو حسابك المصرفى عبر الإنترنت، ويمكنك أيضًا إضافة بعض مواقع الويب إلى القائمة البيضاء يدويًا.

مشاهدة الأفلام بترجمات جديدة:

من أفضل الطرق التى تساعد فى تعلم لغة جديدة بسرعة أو التدرب عليها هى مشاهدة الأفلام باللغة التى تريد تعلمها، حيث يمكنك اختيار فيلم أو عرض تلفزيونى شاهدته من قبل، وتغيير لغة الترجمة إلى اللغة التى تريد تعلمها، وفى الوقت نفسه لا تنشغل بمتابعة القصة أو اكتشاف الشخصيات بل ركز على كيفية نطق شخصيات الفيلم للكلمات والعبارات وقراءة الترجمة المرفقة.

وأيضا يمكنك مراجعة العروض الخاصة للعديد من تطبيقات تعلم اللغة فى عروض التسوق الخاص بنا، حيث يمكنك اختيار أى تطيبق أو أداة تساعدك فى تعلم أى لغة جديدة تريدها، وجميع العروض تأتى بخصومات مميزة وبعضها عروض لمدى الحياة تُناسب ميزانيتك.