5 من أفضل واحدث العاب تعليمية للاطفال على الاندرويد

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سنقدم لكم اليوم مجموعة العاب تعليمية للاطفال على اجهزة الاندرويد

أصبحت ألعاب الاندرويد جزءاً لا يتجزأ من تجربة استخدام اي هاتف اندرويد، بل إن بعض الشركات أصبحت تصدر هواتف مخصوصة للألعاب الخاصة بهم وهواتف موجهة خصيصاً لهذه الألعاب لكي تستمع بها بأفضل حل.

ولكن هناك جانب لا تعرفه من ألعاب الاندرويد وهو جانب مفيد ويهمله الكثيرون حيث ان الجميع يهتم دائماً بألعاب الاندرويد من نوعية Fortnite و PUBG، بينما تكون هذه الألعاب مناسبة للغاية لكبار السن او الشباب إلا أنها تكون سيئة بل ومضرة في حالات كثيرة للأطفال الصغار الذين يتعرضون لتجارب سيئة من خلال هذه الالعاب، لذا دائماً ننصح بتحميل العاب تعليمية للاطفال على اجهزة الاندرويد

إذاً عزيزي القارئ سنقدم لكم اليوم مجموعة من افضل العاب تعليمية للاندرويد التي تناسب الأطفال والتي تعتبر تعليمية في المقام الأول بالإضافة لكونها ممتعة ومسلية لن يمل منها أطفالك بسهولة.

أفضل العاب تعليمية للاطفال على الاندرويد :

سنذكر اليوم مجموعة من هذه الالعاب التعليمية المناسبة لاعمار مختلفة من الاطفال، بالطبع مع كل لعبة سنذكر العمر المناسب لها بالاضافة إلى رابط تحميلها من متجر جوجل بلاي ستور.

لعبة ABC Kids:

تعتبر لعبة ABC kids واحدة من أفضل الالعاب التعليمية على الاطلاق، واحدة من المميزات الكبيرة في هذه اللعبة كونها مجانية تماماً ولهذا فهي فرصة مناسبة لمختلف الفئات العمرية والمجتمعية ان يتعلموا الابجدية الانجليزية مع التفريق بين الحروف في وضع Upper و lower .

اللعبة مناسبة للاطفال بداية من عمر عامين حيث يبدأ الطفل بتعلم اللغات الثانوية وحروفها وطريقة كتابتها بطريقة ممتعة ولطيفة تحببهم في اللغة.

رابط تحميل اللعبة من جوجل بلاي ستور .

مجموعة ألعاب Bubadu :

هي مجموعة العاب مجانية على متجر جوجل بلاي تأتي من مطور واحد وتهدف لتعليم الاطفال مجموعة من الامور الحياتية المختلفة مثل طريقة ارتداء الملابس والاستحمام والأكل بطريقة سليمة.

ملحوظة هامة : يجب الا تترك طفلك دون مراقبة هنا فبينما هناك الكثير من الامور المناسبة والمتوافقة مع تعاليم الدين الاسلامي ستجد مجموعة أخرى غير متوافقة لذا يجب عليك ان تنتبه لطفلك .

رابط تحميل الالعاب : هنا .

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أكاديمية Code Spark :

هذه المرة سننتقل إلى مستوى أعلى قليلاً حيث تقدم لعبة Code Spark مجموعة من التحديات البسيطة والتي تهدف إلى تعليم الاطفال طرق كتابة الأكواد والبرمجة والـ Coding بأشكاله المختلفة.

بالطبع لأن اللعبة تخاطب مستوى علمي أعلى قليلاً فإنها ليست مناسبة للاطفال اقل من 10 سنوات، بنهاية اللعبة والتحديات سيتمكن طفلك من كتابة مجموعة جيدة من الاكواد وسيكون لديه الاستعداد الكامل لبدء دراسة البرمجة بشكل اكاديمي احترافي.

رابط تحميل اللعبة من متجر جوجل .

ألعاب Duck Duck Moose LCC:

هذه مجموعة من الألعاب المجانية التعليمية الموجودة على متجر جوجل بلاي للاندرويد، الألعاب تستهدف مجموعة متنوعة من الامور الحياتية لمساعدة الاطفال على تعلم القراءة وصيد السمك والرياضيات من خلال مساعدة مجموعة من الحيوانات الناطقة .

الالعاب مفيدة للغاية وتضم مجموعة متنوعة من المهارات الحياتية المختلفة التي يمكن ان تفيد الاطفال وتساعدهم على تعلم حل المشاكل والأشكال والالوان وغيرها من الامور .

رابط تحميل اللعبة من جوجل بلاي .

لعبة ماشا والدب :

هذه اللعبة مبنية على مسلسل تلفزيوني روسي قديم للغاية وهو واحد من اشهر البرامج التلفزيونية للاطفال والذي تمت دبلجته وترجمته أكثر من مرة ويذاع على اكثر من قناة تلفزيونية.

اللعبة تعتبر واحدة من أشهر الالعاب التعليمية الموجودة على متجر جوجل بلاي على الاطلاق وهي من اكثر الالعاب تحميلاً.

تعتمد اللعبة على اسلوب ترفيهي تفاعلي يجذب الطفل ويطلب منه القيام بمجموعة من الامور التعليمية البسيطة والمبسطة للغاية حيث تضم اللعبة أكثر من 13 لعبة مصغرة يمكن للاطفال الاستمتاع بها وتعمل اغلب الالعاب على محاولة حل الالغاز وتنمية المهارات الحركية للاطفال في الفئة العمرية من 2 إلى 9 سنوات.

رابط تحميل اللعبة من متجر جوجل .