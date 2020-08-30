اكتشاف ثغرة في أندرويد قد تكون سببا لتسلل تطبيقات ضارة إلى الهواتف

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 44 دقيقة

أعلنت شركة Oversecured المتخصصة في أمن المعلومات، أنها اكتشفت ثغرة أمنية في نظام تشغيل “أندرويد” التابع لشركة “غوغل”، قد تكون سبباً في تعرض بيانات المستخدمين الحساسة لخطر الاختراق.

وقالت الشركة أنها وحدت الثغرة في مكتبة Play Core المستخدمة على نطاق واسع من قبل “غوغل”، والتي تتيح للمطورين إطلاق التحديثات والميزات الجديدة إلى تطبيقاتهم على “أندرويد” (مثل حزم اللغات أو مستويات الألعاب).

ويمكن لتطبيق ضار مثبّت على جهاز يعمل بنظام “أندرويد” استغلال الثغرة الأمنية عن طريق حقن وحدات ضارة في تطبيقات أخرى تعتمد على هذه المكتبة، بهدف سرقة معلومات خاصة بصاحب الجهاز من داخل التطبيق “الحميد” مثل كلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان.

Advertisements

وأخبر سيرغي توشين، مؤسس شركة Oversecured موقع “تك كرنش” TechCrunch بأن استغلال هذه الثغرة كان “سهلاً جداً”. وبنت الشركة الناشئة تطبيقاً لإثبات هذه المعلومة واختبرت الثغرة الأمنية على متصفح “كروم” من “غوغل” في نظام “أندرويد”، والتي اعتمدت على إصدار ضعيف من مكتبة Play Core.

وقال توشين إن التطبيق الذي أنشأه كان قادراً على سرقة سجل تصفح الضحية على “كروم” وكلمات المرور وملفات تعريف الارتباط لتسجيل الدخول. وأضاف: “الثغرة أثّرت أيضاً على بعض التطبيقات الأكثر شيوعاً في متجر تطبيقات أندرويد”.

من جهتها، أكدت “غوغل” أن الثغرة، التي حصلت على تققيم 8.8 من 10 من حيث الخطورة، قد تم إصلاحها الآن. وقال متحدث باسم “غوغل”: “نحن نقدر الباحث الذي أبلغنا بهذه المشكلة، ونتيجة لذلك تم تصحيحها في شهر آذار/مارس الماضي”.

من جهته شدد توشين على ضرورة أن يقوم على مطوري التطبيقات بتحديث تطبيقاتهم بأحدث إصدار من مكتبة Play Core لإزالة التهديد.