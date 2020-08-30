لا تتردد في تجربة هذه الطرق الرائعة لتعلم لغة جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 10:17 مساءً - تعتبر اللغة الحاجز الأول في التواصل مع العالم، وتعتبر اللغات بوابة العبور الأولى نحو وظائف مميزة خارج البلاد، أو حتى للسياحة والتواصل مع الثقافات الأخرى. فاللغة الأم لم تعد كافية نهائيا، حيث صار للغات أهمية بالغة في الحصول على المنح الجامعية والوظائف المرموقة والعمل في مجال السياحة أو حتى لتوسيع التجارات، لذلك يعمد الناس جاهدين لإتقان اللغات بمختلف الطرق، أبرزها مراكز تعليم اللغات التي تكلف ثمنا باهظا جدا. أو من خلال التطبيقات الذكية على الهاتف مثل DUOLINGO.

إليك 4 طرق إبداعية تساعدك في تعلم لغات جديدة مجانًا:

أداة Parallel Text:

يذكر مطورو أداة Parallel Text أن أفضل طريقة لتعلم لغة جديدة هي قراءة كتابك المفضل بهذه اللغة، حيث تقدم الأداة تجربة قراءة للكتب من خلال تقديم الكتاب الذي تقرأه باللغة التي تعرفها، إلى جانب اللغة التي تريد تعلمها.

كل ما عليك القيام به هو اختيار القراءة باللغة التي تعرفها بالفعل، مثل: اللغة الإنجليزية، ثم اختيار اللغة التي تريد تعلمها، وتدعم الأداة حاليًا 12 لغة، منها: الهولندية والفرنسية والألمانية والإيطالية والبرتغالية والإسبانية.

بعد ذلك؛ ستعرض لك الأداة قائمة بخيارات الكتب المتاحة بكلتا اللغتين، وبمجرد تحديد اختيارك لبدء القراءة، يمكنك اختيار طريقة (العرض المضغوط) Compact View لرؤية اللغة المترجمة فقط، أو طريقة (العرض المنقسم) Split View لرؤية اللغتين مع بعضهما، كما يمكنك أيضًا النقر على أي جملة ليقرأها المتصفح بصوت عالٍ حتى لا إذا لم تستطع نقطها.

تطبيق Simple Learn Languages:

يتيح لك التطبيق طرق فعالة في تعلم أي لغة جديدة من خلال تعلم الكلمات والعبارات الأساسية التي تحتاجها عند السفر إلى بلد لا تتحدث لغتها من خلال البطاقات التعليمية والاختبارات، كما يمكنك استخدام التطبيق في وضع عدم الاتصال.

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يمكنك البدء بالعبارات والجمل الأساسية، مثل: الأرقام والاتجاهات وحالات الطوارئ والإقامة، ويمكنك مراجعة ما تعلمته من خلال الاختبارات القصيرة التي تقدم لك بانتهاء كل فئة في التطبيق، ويتضمن كل فئة من فئات التطبيق العبارة بالنص الإنجليزي بالإضافة إلى النص الأصلي للغة، ويمكنك الاستماع إلى العبارات باللهجة المحلية.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

إضافة Fluent:

تتيح لك إضافة Fluent تغيير بضع كلمات في صفحات مواقع الويب لمساعدتك على تعلم لغة جديدة وستظل معظم كلمات الصفحة باللغة الإنجليزية، ولكنك ستجد بعض الكلمات المميزة باللغة التي اخترتها – تدعم اللغة الفرنسية فقط حاليًا – ويمكنك تحريك الماوس على الكلمات لمعرفة مرادفاتها باللغة الإنجليزية أو سماع النطق الصحيح لها أو حتى حفظها في المفضلة.

كما يمكنك أيضًا تعديل إعدادات الإضافة بحيث لا يتم تنشيطها في مواقع الويب المهمة، مثل: محرر مستندات جوجل أو حسابك المصرفي عبر الإنترنت، ويمكنك أيضًا إضافة بعض مواقع الويب إلى القائمة البيضاء يدويًا.

مشاهدة الأفلام بترجمات جديدة:

من أفضل الطرق التي تساعد في تعلم لغة جديدة بسرعة أو التدرب عليها هي مشاهدة الأفلام باللغة التي تريد تعلمها، حيث يمكنك اختيار فيلم أو عرض تلفزيوني شاهدته من قبل، وتغيير لغة الترجمة إلى اللغة التي تريد تعلمها، وفي الوقت نفسه لا تنشغل بمتابعة القصة أو اكتشاف الشخصيات بل ركز على كيفية نطق شخصيات الفيلم للكلمات والعبارات وقراءة الترجمة المرفقة.

وأيضا يمكنك مراجعة العروض الخاصة للعديد من تطبيقات تعلم اللغة في عروض التسوق الخاص بنا، حيث يمكنك اختيار أي تطيبق أو أداة تساعدك في تعلم أي لغة جديدة تريدها، وجميع العروض تأتي بخصومات مميزة وبعضها عروض لمدى الحياة تُناسب ميزانيتك.