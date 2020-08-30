هذه الأسباب ستدفعك لشراء ساعة ذكية فورا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

تؤدي ساعة اليد المحوسبة أعمالا أساسية مثل الحسابات والترجمة والألعاب كما تعمل على تشغيل تطبيقات الجوالات كما ان عدد صغير منها يشغل نظام التشغيل للجوالات، وتعمل على تشغيل الراديو fm وملفات تصويرية وسماعية للمستخدم عن طريق البلوتوث ولها خاصية الرد على المكالمات الهاتفية. بعضا من هذه الأجهزة تتضمن إمكانيات مثل الكاميرا، الخرائط، البوصلة، آلة حاسبة، شاشة لمس، جوال، نظام الاستشعارعن بعد، عرض الخرائط الجغرافية وسماعات لاسلكية أو مايكروفون أو جهاز روتر. وهناك نوع يسمى بالساعات الرياضية وتصنع للتدريب، هذا النوع من الساعات يمكن تجميع معلومات من الإستشعار الخارجي أو الداخلي وممكن أن تتحكم في المعلومات وتدعم التكنولوجيا الاسلكية مثل الواي فاي والبلوتوث.

إليك 4 أسباب تدفعك إلى شراء ساعة ذكية في 2020:

الاطلاع على الإشعارات والرد عليها بسرعة:

عندما تريد شراء هاتف ذكي فسيكون لديك خياران: هاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد أو iOS، ولديك أيضا خيار مماثل يجب اتخاذه عندما يتعلق الأمر بشراء ساعة ذكية، حيث سيكون عليك الاختيار بين ساعة آبل الذكية، أو ساعة ذكية تعمل بنظام التشغيل (Wear OS)، ولكن أفضل خيار لك سيعتمد على الهاتف الذكي الذي تستخدمه.

تعمل ساعة آبل الذكية بنظام التشغيل (watchOS) الذي يتكامل مع جميع أجهزة آبل، لذلك فهي الخيار الأفضل لمستخدمي هواتف آيفون، وكذلك تعتبر الساعات الذكية التي تعمل بنظام التشغيل (Wear OS) الخيار الأفضل لمستخدمي هواتف أندرويد.

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وعلى الرغم من أنه يمكنك استخدام ساعة ذكية تعمل بنظام (Wear OS) مع هاتف آيفون من آبل، إلا أن هناك سببًا وحيدًا يجعلك تلتزم بالساعة الذكية المتوافقة مع نظام التشغيل الذي يعمل به هاتفك، وهو: الإشعارات.

حيث يتكامل كلا الطرازين من الساعات الذكية مع الهواتف الذكية بحسب نظام التشغيل بشكل أفضل، مما يتيح لك تلقي الإشعارات في ساعتك الذكية، حيث يمكنك التحقق من المكالمات الواردة، وعرض الرسائل الجديدة والرد عليها والتفاعل مع التطبيقات، مثل: عناصر التحكم في تطبيق الموسيقى بسهولة.

تحسين لياقتك البدنية وتتبعها:

تعتبر أجهزة تتبع اللياقة البدنية التي يمكنك ارتدائها من أفضل الأجهزة التي تُساعدك في الحفاظ على صحتك طوال اليوم من خلال إتاحة المعلومات حول نشاطك البدني اليومي، ومع ذلك نجد أن معظم الساعات الذكية تأتي مع جميع الميزات نفسها.

حيث تتيح لك تتبع خطواتك اليومية ومراقبة معدل ضربات قلبك وتحليل أنماط نومك، كما يمكن للساعة الذكية تشغيل مجموعة من التطبيقات، مثل: تطبيق تتبع اللياقة البدنية Strava، وغالبًا ما تكون تجربة تحسين اللياقة البدنية عبر الساعة الذكية أكثر فاعلية، حيث تسهل عليك الشاشة الملونة الكبيرة تخصيص تجربة الاستخدام، كما تتكامل مع عدد أكبر من الأجهزة.

معرفة اتجاهاتك دون الحاجة إلى الهاتف الذكي:

لفترة طويلة، كانت الطريقة الوحيدة للحصول على فوائد تطبيقات تتبع اللياقة البدنية هي إبقاء هاتفك معك وساعتك الذكية متصلان عبر البلوتوث، ولكن الآن إذا اخترت ساعة مزودة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) فيمكنك تثبيت تطبيق تتبع اللياقة البدنية المفضل لديك، وترك هاتفك في المنزل، والاستمرار في الحصول على تسجيلات دقيقة عن المسافة والموقع.