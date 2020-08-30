ستاربكس تتيح لزبائنها تتبع “قهوتهم”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 30 - أغسطس - 2020 8:37 مساءً

وفق تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فقد أصبح بإمكان زبائنها ستاربكس الآن تتبع قهوتهم، وكذلك المزارعون، الذين سيعرفون لأول مرة أين تنتهي حبوبهم.

ويمكن للعملاء الذين يشترون القهوة في متاجر ستاربكس في جميع أنحاء الولايات المتحدة استخدام رمز على الأكياس لمعرفة مصدر حبوبهم، وأين تم تحميصها، وحتى الحصول على نصائح التخمير من الخبراء، وذلك وفقًا لتصريحات ميشيل بيرنز (Michelle Burns)، نائبة رئيس الشركة.

وسيتم إعطاء رمز عكسي للمزارعين حتى يتمكنوا في النهاية من تتبع إنتاجهم.

وابتكرت شركة مايكروسوفت هذه التكنولوجيا القائمة على البلوك تشين من أجل تقريب العملاء من منتجهم المحبوب.

وبعد الاختبار التجريبي في عام 2018، ومعاينة المساهمين في عام 2019، ومراجعة بحثية مع (Conservation International)، أصبح بإمكان العملاء زيارة موقع (Starbucks Digital Traceability) لمعرفة المزيد عن الأشخاص والأماكن التي تنتج قهوتهم في 30 دولة.

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وبعد زيارة موقع (Starbucks Digital Traceability) على أجهزتهم المحمولة أو أجهزة الحاسب المحمولة، يمكن للعملاء مسح أو إدخال الرقم الموجود على ظهر أي كيس من حبوب القهوة الكاملة.

وسيأخذهم تطبيق الويب إلى الجزء من العالم الذي نمت فيه قهوتهم، ويعرّفهم على بعض المزارعين الذين يزرعون البن، ويسمح لهم بمقابلة بعض المحامص.

وتتيح الأداة، التي تدعمها خدمة (Azure) من مايكروسوفت، للعملاء:

التعرف على المزيد حول نهج ستاربكس في الحصول على القهوة بطريقة مسؤولة.

اكتشاف أصول كل كيس قهوة والتعرف على مُزارِع يزرع القهوة في تلك المنطقة.

التعرف على مكان وكيفية تحميص القهوة والتعرف على مصنع التحميص.

قراءة ملاحظات التذوق وتوصيات التخمير والأفكار من شريك المتجر.

وتتعقب ميزة التتبع الرقمي لستاربكس حركة القهوة وتَحوُّلَها من الحبوب إلى الكيس النهائي.

وقالت أبيجيل كرون (Abigail Kroon)، مديرة التتبع في فريق ستاربكس العالمي للقهوة الذي ساعد في تطوير الأداة: إن زراعة القهوة، لا سيما بالجودة والصرامة التي تتطلبها معايير ستاربكس المسؤولة عن المصادر، ليس بالأمر السهل، ومن المثير مشاركة قصص منتجي القهوة الذين حققوا ذلك.