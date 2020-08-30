تطبيقات لتعديل الصور بشكل احترافي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 4 ساعات

يوجد عدد غير قليل من تطبيقات أندرويد الرائعة التي يمكن أن تساعدك على تحويل صورة مملة إلى عمل فني حقيقي.

التنقل في متجر غوغل بلاي والبحث عن التطبيقات المثالية لهاتف أندرويد قد يكون أمرًا شاقًا بعض الشيء نظرًا لوجود الآلاف لفرزها، لذلك سنقدم لك قائمة قصيرة من التطبيقات الرائعة لك.

تطبيقات رائعة لمستخدمي أندرويد لتعديل الصور بشكل احترافي:

Adobe Lightroom:

إذا كنت من مستخدمي أندرويد النهمين، فلن يساعدك أي تطبيق في الحصول على صور رائعة أكثر من (lightroom)، ومن بين الميزات التي قد تعجبك عند استخدام (lightroom) في تحرير الصور الخاصة بك، التكامل والمزامنة السهلة بالإضافة إلى سهولة الاستخدام، كما أن لديك أيضًا ميزات التخزين السحابي اعتمادًا على جودة تطبيق (lightroom) الذي تختاره. وبهذه الطريقة، ستكون متأكدًا من تخزين الصور المعدلة بأمان على السحابة، مما يلغي الحاجة إلى استخدام أجهزة التخزين الأخرى. ومن بين الفوائد الأخرى لاستخدام تطبيقات (lightroom) في هواتف أندرويد في تحرير الصور ما يلي:

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مجموعة واسعة من الخيارات التي ستكون تحت تصرفك، بما في ذلك الخطوط المخصصة والإضافات والرسوم التوضيحية الإبداعية ووظائف التسوق بالصور على سبيل المثال لا الحصر.

وضع علامات جغرافية مدمجة لمساعدتك على تمييز صورك وفقًا لمواقعها الجغرافية.

تصفية الصور.

تطبيقات التحرير الافتراضية.

وظائف تحرير الفيديو الممكنة.

فوتوشوب لنظام أندرويد:

لعدة سنوات، كان هذا التطبيق متاحًا فقط لمستخدمي سطح المكتب، حتى تم تصميم تطبيق أندرويد منه. حيث يحوي التطبيق على بعض إمكانيات تحرير الصور المحسنة التي ستجعلك تشعر بالرهبة، وأفضل جزء هو أنه يمكنك مزامنته مع تطبيق سطح المكتب الخاص بك لجعل تحرير صورتك مهمة أسهل ويمكن التحكم فيها.

Snapseed:

هذا تطبيق مجاني يمكنك تنزيله مباشرة على جهاز أندرويد حيث يمكنك باستخدام تطبيق تحرير الصور هذا إزالة تلك العيون الحمراء من صورك كما يحتوي على العديد من أدوات التحرير المفيدة الأخرى – المتقدمة والبسيطة – ويتضمن أيضًا فلاتر لأولئك الذين يقدرون وظائف تحرير الصور الآمنة.