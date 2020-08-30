تكنولوجيا: مراجعة لحاسب الألعاب المحمول MSI GF63 Thin 10SCXR: فقط بـ 1100 دولار أمريكي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد MSI GF63 Thin 10SCXR إلى حد كبير الحاسب المحمول الأفضل للألعاب لعدة أسباب؛ فهو مزود بتصميم أنيق ووزن خفيف مع أداء مذهل، والعامل الأكثر أهمية هو السعر؛ إذ أن الحاسب المحمول يستهدف الفئة الاقتصادية.

إليكم مراجعة للحاسب المحمول MSI GF63 Thin 10SCXR:

التصميم

يعتبر حاسب MSI GF63 نسخة طبق الأصل من MSI GS65 Stealth Thin من ناحية التصميم، فهو يأتي بحجم 1.86 كجم وأبعاد 359 × 254 × 21.7 ملم، وهو مزود بشاشة تستحوذ حوالي 82% من حجم الحاسب المحمول.

ويأتي معظم هيكل الحاسب المحمول مصنع من المعدن بما في ذلك غطاء الشاشة وسطح لوحة المفاتيح، في حين أن اللوحة السفلية عبارة عن مزيج من البلاستيك والمعدن، وأوضحت MSI أنها سارت في هذا المسار لمنح الحاسب المحمول بعض التباين في المظهر والشكل.

أما عن المنافذ، فهو يشمل 3 منافذ من نوع USB-A 3.2، ومنفذ واحد من نوع USB-C 3.2، وأيضًا منفذ واحد من نوع HDMI ومنفذ إيثرنت LAN، هذا وبالإضافة إلى مقبس 3.5 ملم للميكروفون والسماعات.

يوجد أيضًا بالحاسب المحمول مروحة بالخلف، وهي تعمل بشكل جيد إذ أن منافذ التهوية موزعة بشكل جيد.

أما عن لوحة المفاتيح، فهي تأتي بإضاءة خلفية واحدة فقط باللون الأحمر.

الشاشة

يحتوي الحاسب على شاشة من نوع IPS بحجم 15.6 بوصة ودقة 1920 × 1080 بكسل ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

تظهر زوايا الرؤية بشكل ممتاز جدًا، كما أن مستوى ألوان الـ RGB جيد جدًا إذ تصل النسبة إلى 63 بالمئة، في خين تصل نسبة ألوان Adobe RGB إلى 35 بالمئة.

تعتبر الشاشة مناسبة جدًا في مسألة اللعب والملتيميديا، ولكن في مسألة تحرير الصور والفيديوهات فإنها أداء الشاشة هنا ليس بالأمثل.

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أما عن مستوى الإضاءة، فكان من الممكن أن يكون أعلى، ولكنه يعتبر جيد إذا كنت تستخدم الحاسب في إضاءة متوسطة.

الأداء

يستخدم الحاسب المحمول معالج Core i7-10750H من إنتل، يعتبر هذا المعالج سداسي النواة بـ 12 خيط مسار وهو ممتاز للغاية من ناحية الأداء إذ أن تردده قادر على أن يصل حتى 5 هرتز، وهذا مناسب جدًا لكافة الألعاب والتشغيل المكثف والبرامج الثقيلة.

أما عن معالج الرسومات، فهو مزود بكرت متصل وهو Intel UHD وهو واحد من أفضل كروت الشاشة المتصلة بالنظر إلى انه يدعم نظام الترميز للفيديوهات، وهذا مفيد جدًا إذا كنت تستخدم نتفلكس أو ما شبه من منصات، إذ انه لا يستهلك البطارية بشكل مكثف.

بالنسبة لكرت الشاشة المنفصل، فيستخدم الحاسب كرت GeForce GTX 1650 Max-Q من إنفيديا، وهو رائع جدًا.

يأتي بالحاسب ذاكرة DDR4 بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة SSD بسعة 512 جيجابايت.

ويدعم أيضًا الحاسب كل من اتصال Bluetooth 5.1 وWi-Fi 802.11ax.

البطارية

يحتوي الحاسب على بطارية بسعة 51 واط والتي تستمر في العمل حتى 5 ساعات عند استخدام الحاسب مع نسبة الإضاءة 60% والتصفح الإنترنت بشكل متواصل والاعتماد على الواي فاي بشكل كامل. ولكن عند الضغط عليه بشكل مكثف، فسيعطيك 75 دقيقة.

السعر

يتوفر GF63 Thin 10SCXR بسعر 1100 دولار أمريكي أي حوالي 4099 ريال سعودي.

0.00 يعتبر حاسب GF63 Thin 10SCXR حاسب محمول شامل لجميع الوظائف والتقنيات التي قد يحتاجها أي مستخدم، فهو مناسب للعب والتشغيل المكثف، كما أن تصميمه خفيف وأنيق، والأهم من ذلك هو أن سعره منخفض. 8.5/10 الإيجابيات تصميم أنيق خفيف الوزن

مناسب جدًا للاعبين

أداء رائع

شاشة IPS بنسبة تباين عالية

سعر موفر السلبيات أداء البطارية ليس بالأمثل

مستوى الإضاءة بالشاشة خافتة

غير قابل للترقية

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