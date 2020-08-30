تكنولوجيا: شاومي تخطط لإطلاق اثنان من نماذج جهاز MI TV بالتصميم الشفاف وحجم 82 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد اليوم عن خطط شاومي القادمة لإطلاق اثنان من النماذج الجديدة من جهاز MI TV بالتصميم الشفاف على أن تأتي الإصدارات الجديدة بدقة 8K، و4K.

قدمت شركة شاومي في الآونة الأخير جهاز MI TV بالتصميم الشفاف والذي جاء بشاشة OLED، وسعر 7283 دولار، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدارات جديدة بنفس التصميم الشفاف وحجم جديد، واثنان من الإختيارات في جودة العرض.

ويعد جهاز MI TV بالتصميم الشفاف الأعلى تسعير في إصدارات شاومي من أجهزة التلفاز حتى الآن، إلا أن الشركة تخطط للإنتقال لمستوى أعلى في حجم الشاشة وبالتالي مستوى التسعير أيضاً.

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ولقد رصدت التفاصيل الجديدة حول أجهزة MI TV على Weibo، حيث أكد المصدر على أن الشاشات الجديدة تأتي بنموذج رقم L82M6-8K وأيضاً L82M6-4K أي بدقة 4k و8K.

ويأتي جهاز تلفاز شاومي بجودة عرض 4K أو بدقة 3840 في 2160 بيكسل لينافس بين الكثير من الإصدارات التي تتميز بجودة عرض 4K المنافسة في الأسواق، بينما تقدم شاومي إصدار 8K مع إرتفاع الطلب على هذه الفئة من الأجهزة التي تتوافق مع التطور السريع وإنتشار شبكات 5G.

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