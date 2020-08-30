تكنولوجيا: مايكروسوفت تخطط لإطلاق تحديث رئيسي سنوي فقط لمنصة WINDOWS 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط مايكروسوفت لإطلاق تحديث رئيسي سنوياً فقط من نظام WINDOWS 10 كبديل لإطلاق اثنان من التحديثات سنوياً.

كانت خطط مايكروسوفت لإطلاق الإصدار النهائي من Windows 10X الخاص بالشركات المصنعة في خريف 2020، كما خططت الشركة لإطلاق تحديث Windows 10 21H1 للشركات المصنعة في ربيع 2021، إلا أن مايكروسوفت أعلنت عن تأجيل إطلاق Windows 10X حتى شهر أبريل أو مايو من عام 2021، كما قررت الشركة تأجيل الإصدار Windows 10 21H1 إلى وقت لاحق.

وتشير أحدث التسريبات إلى أن مايكروسوفت تبدأ من الآن في خططها لإطلاق تحديث سنوي واحد فقط من نظام تشغيل Windows 10، وهو السبب الذي أدى لتأجيل موعد إطلاق الإصدار Windows 10 21H1 دون تحديد موعد أخر لإطلاقه للشركات المصنعة.

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أيضاً من المقرر أن تطلق عملاق البرمجيات إصدار سنوي واحد كبديل لإطلاق اثنان من الإصدارات السنوية، لذا من المتوقع أن يتم إطلاق تحديث 21H1 في النصف الثاني من 2021 كبديل لإطلاق التحديث في النصف الأول، على أن يأتي هذا التحديث بالمميزات المقرر إطلاقها للمستخدمين سابقاً في تحديث ربيع عام 2021.

من جانب أخر تخطط مايكروسوفت لإطلاق Windows 10X المخصصة للشاشات الواحدة في النصف الثاني من 2021، كما تنطلق منصة Windows 10X المخصصة للشاشات المزدوجة في وقت لاحق.

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